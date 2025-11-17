VIDEO.- En La Bombonera pasó de todo: Johnny Depp, el uruguayo que encontró la camiseta de Russo y un gesto emotivo

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?
Crimen de la psiquiatra : el sospechoso "era cercano a ella" y "le manejaba las cuentas bancarias"
La izquierda vs la derecha en Chile: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Jara y Kast?
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV
“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Rige el aumento del precio del boleto para viajar de La Plata a CABA: a cuánto se fue
El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Cuenta DNI: 20% de descuento este lunes en una cadena de supermercados de La Plata
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Los números de la suerte del lunes 17 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Bombonera tuvo un invitado de lujo este domingo: el actor estadounidense Johnny Depp estuvo en uno de los palcos para presenciar el partido en el que Boca venció a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.
La presencia de la estrella de cine, reconocida por sus papeles en películas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera", causó revuelo entre los presentes.
La visita del actor que encarnó a Jack Sparrow se da apenas una semana después de la visita de Dua Lipa para el Superclásico. Días atrás, Depp había revolucionado La Plata con una charla en el Teatro Coliseo Podestá y la salida al balcón de la Municipalidad en donde fue ovacionado por sus fanáticos platenses.
💙💛💙JOHNNY DEPP y su encuentro con JUAN ROMÁN RIQUELME. 🔝pic.twitter.com/l7D8rsikXx— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 17, 2025
Luego del partido, la cuenta oficial de Boca en redes sociales se encargó de viralizar el encuentro del actor con el máximo referente del club. Se publicó una fotografía de Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.
En la imagen, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al actor. El club acompañó la publicación con un mensaje contundente: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
Depp se encuentra en Argentina para la promoción de su película y aprovechó su estadía para vivir de cerca la pasión del fútbol argentino en uno de sus templos, presenciando el triunfo que mantiene a Boca en lo alto de la tabla de posiciones del Clausura.
La presencia de Depp no fue lo único que ocurrió en los pasillos de La Bombonera. También se hizo presente el trabajador rural uruguayo Agustín Eugui quien la semana pasada encontró en un campo de su país, mientras manejaba un tractor, la camiseta que Boca soltó con globos en homenaje a Miguel Ángel Russo, el DT recientemente fallecido.
👏🇺🇾El gesto de Agustín Eugui de ENTREGARLE la camiseta homenaje de #Boca a Miguel Ángel #Russo que encontró, a su hijo Nacho. 🥹💙💛💙— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 17, 2025
📹 @elcanaldebocapic.twitter.com/FEWVKluSPb https://t.co/9LM4bTAXh5
Eugui fue invitado por el club tras un llamado del delantero charrúa Edinson Cavani que se emocionó al conocer la noticia. De esta forma, el empleado rural estuvo el domingo en los palcos de La Bombonera en donde se encontró con Cavani y estuvo incluso con el tenista multicampeón Juan Martín Del Potro.
Eugui además fue recibido por Emiliano Russo, hijo de Miguel y delantero de Tigre que precisamente fue ayer el rival de Boca. El trabajador rural se mostró feliz por estar en La Bombonera y conocer a varias celebridades. "Las cosas pasan por algo", dijo.
La imagen más emotiva tuvo lugar al finalizar el partido cuando Emiliano Russo se retiró del estadio Alberto J. Armando con la camiseta de su padre en sus manos, lo que fue celebrado por los usuarios de redes sociales.
🗣️Johnny Depp is from BOCA JUNIORS 🇸🇪🇸🇪 pic.twitter.com/8mkzLDpHgk— JustWinGames (@imwhoopingAss) November 17, 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí