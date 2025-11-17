Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

Deportes

VIDEO.- En La Bombonera pasó de todo: Johnny Depp, el uruguayo que encontró la camiseta de Russo y un gesto emotivo

VIDEO.- En La Bombonera pasó de todo: Johnny Depp, el uruguayo que encontró la camiseta de Russo y un gesto emotivo
17 de Noviembre de 2025 | 09:30

Escuchar esta nota


La Bombonera tuvo un invitado de lujo este domingo: el actor estadounidense Johnny Depp estuvo en uno de los palcos para presenciar el partido en el que Boca venció a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

La presencia de la estrella de cine, reconocida por sus papeles en películas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera", causó revuelo entre los presentes. 

La visita del actor que encarnó a Jack Sparrow se da apenas una semana después de la visita de Dua Lipa para el Superclásico. Días atrás, Depp había revolucionado La Plata con una charla en el Teatro Coliseo Podestá y la salida al balcón de la Municipalidad en donde fue ovacionado por sus fanáticos platenses.  

Luego del partido, la cuenta oficial de Boca  en redes sociales se encargó de viralizar el encuentro del actor con el máximo referente del club. Se publicó una fotografía de Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.

En la imagen, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al actor. El club acompañó la publicación con un mensaje contundente: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.

Depp se encuentra en Argentina para la promoción de su película y aprovechó su estadía para vivir de cerca la pasión del fútbol argentino en uno de sus templos, presenciando el triunfo que mantiene a Boca en lo alto de la tabla de posiciones del Clausura.

Uruguay y la familia de Miguel Russo

La presencia de Depp no fue lo único que ocurrió en los pasillos de La Bombonera. También se hizo presente el trabajador rural uruguayo Agustín Eugui quien la semana pasada encontró en un campo de su país, mientras manejaba un tractor, la camiseta que Boca soltó con globos en homenaje a Miguel Ángel Russo, el DT recientemente fallecido.

 

Eugui fue invitado por el club tras un llamado del delantero charrúa Edinson Cavani que se emocionó al conocer la noticia. De esta forma, el empleado rural estuvo el domingo en los palcos de La Bombonera en donde se encontró con Cavani y estuvo incluso con el tenista multicampeón Juan Martín Del Potro.

Eugui además fue recibido por Emiliano Russo, hijo de Miguel y delantero de Tigre que precisamente fue ayer el rival de Boca. El trabajador rural se mostró feliz por estar en La Bombonera y conocer a varias celebridades. "Las cosas pasan por algo", dijo.

La imagen más emotiva tuvo lugar al finalizar el partido cuando Emiliano Russo se retiró del estadio Alberto J. Armando con la camiseta de su padre en sus manos, lo que fue celebrado por los usuarios de redes sociales.

 

