Semana de la Música en La Plata: el tango copa hoy el Hipódromo, con entrada gratuita

En el marco de la Semana de la Música, que comenzó con éxito el último fin de semana en La Plata, la Municipalidad llevará adelante este lunes una noche de tango a partir de las 20 en el Hipódromo junto a la Lotería de la Provincia.

La propuesta, que busca celebrar la música rioplatense, contará con la presentación en vivo de Raúl Gaggiotti, anfitrión de la histórica milonga Lo de Raúl, y Noelia Sinkunas, pianista y referente del tango joven.

También estarán presentes en la explanada de la tribuna oficial Fernando Maitini y el equipo del programa de radio Derecho Viejo, que musicalizarán la velada.

Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de propuestas gastronómicas de Miraflores y Run Run y recorrer stands de artistas y emprendedores locales en una experiencia imperdible que combinará música, danza y cultura.

Cabe recordar que la primera edición de la Semana de la Música tuvo su debut el sábado en las escalinatas de la Catedral, cuando el compositor y director Nicolás Sorín presentó un conmovedor concierto homenaje al gran músico Astor Piazzolla ante una multitud.

Las actividades impulsadas por la gestión del intendente Julio Alak se extenderán hasta el sábado 22 de noviembre con nuevas presentaciones de distintos géneros que tendrán lugar en espacios emblemáticos platenses con entrada gratuita.