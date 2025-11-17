Lunes accidentado en La Plata: dos motociclistas resultaron heridos tras impactar contra autos

Este lunes por la tarde se registraron dos choques viales en la ciudad, ambos entre motos y autos, que dejaron como saldo a dos motociclistas heridos y atendidos por personal del SAME.

El primer siniestro ocurrió en la intersección de las calles 12 y 520, y el segundo en 118 y 532. En ambos casos, los conductores de las motos sufrieron lesiones y requerieron asistencia médica en el lugar.

Estos incidentes se dan en un contexto más amplio de aumento de la siniestralidad vial en la región: según datos recientes, ya hubo 66 muertes por accidentes de tránsito en La Plata, Berisso y Ensenada en lo que va de 2025, superando las 64 víctimas fatales registradas durante todo 2024. Además, más del 62 % de esas muertes provinieron de motociclistas, según fuentes policiales y sanitarias.

Expertos atribuyen este incremento a factores como el exceso de velocidad, maniobras peligrosas, la falta de casco y el aumento del uso de motos como medio de transporte.

La Plata concentra la mayor cantidad de casos, con 53 eventos fatales, contra ocho que hubo en Ensenada y cinco en Berisso.

En La Plata, las avenidas 520, 44, 7 y 13 son las de mayor caudal de tránsito, junto a los caminos Centenario y Belgrano, además de la red de diagonales que suele ser escenario de choques en cruce.