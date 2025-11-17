El detenido por el rapto y abuso en el Parque Pereyra se negó a declarar

Aniversario 143° de La Plata: la grilla completa de bandas que musicalizarán Plaza Moreno en los festejos
El sargento, de 32 años, acusado de secuestrar a una joven en City Bell y abusarla en el Parque Pereyra Iraola se negó a declarar ante la Justicia este lunes. El acusado quedó procesado por privación ilegal de la libertad (rapto), abuso sexual y robo agravado por uso de arma.
Hoy, la indagatoria estuvo a cargo del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N.º 11. El sujeto fue detenido luego de darse a la fuga el pasado miércoles y la investigación se apoyó en registros fílmicos y en el relato de la víctima para reconstruir su recorrido y dar con el sospechoso.
La víctima denunció que fue interceptada cuando salía de su trabajo en City Bell, en la zona de calles 14 entre 474 y 476, y obligada a subir a su propio automóvil por un hombre armado. Luego habría sido llevada hasta la reserva del Parque Pereyra, donde el hombre la mantuvo retenida durante horas bajo amenazas y le realizó preguntas personales.
Al llegar al parque, según su testimonio, intentó escapar, pero fue obligada a reingresar al vehículo y sufrió el abuso sexual. Por ahora, la causa sigue su curso bajo la órbita judicial y todos los pasos de la pesquisa están bajo estricta reserva.
