Obras Particulares en La Plata: un grupo de arquitectos se reunió con funcionarios

Obras Particulares en La Plata: un grupo de arquitectos se reunió con funcionarios
17 de Noviembre de 2025 | 16:31

Un grupo de arquitectos preocupados por la medida que frena trámites en Obras Particulares, en el marco del tratamiento del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), se reunió hoy con funcionarios del área del Municipio para esclarecer los alcances y excepciones de la medida.

A través de un comunicado, la agrupación de arquitectos denominada “Agenda profesional”, que conduce Sergio Poggi, anunció haber sido recibidos por el director de Obras Particulares de la Comuna, Edwin Arias, para dialogar sobre las preocupaciones del decreto que paraliza los trámites en ese sector.

Según indicó este grupo de profesionales, “durante dicho encuentro, se nos entregó por escrito el  detalle de las excepciones que podrán continuar con el procedimiento habitual”, como los trámites englobados en la fiscalización de proyectos y obras.

Como viene publicando EL DIA, los trámites que quedan momentáneamente suspendidos hasta tanto se sancione el nuevo COU son la caratulación, registración o inicio de nuevos permisos de obra, subdivisiones, agregados, ampliaciones o modificaciones de proyectos; la admisión de cambios de destino que generen nuevas unidades funcionales; y la tramitación o intervención en proyectos que impliquen incremento del aprovechamiento urbanístico.

Poggi añadió que, ademas, “le informamos al funcionario que en caso de resultar electos, haremos una reunión urgente con los colegas que se sientan perjudicados llevando sus casos en conjunto a fin de gestionar una ventana de transición que permita evidenciar que el desarrollo de un proyecto de edificio multifamiliar requiere un extenso trabajo previo, lo cual generaría un enorme perjuicio la interrupción repentina de su tramitación”.

Y sostuvo que “valoramos la instancia de diálogo, así como la incorporación de nuevas posibilidades de ingreso para viviendas unifamiliares, y esperamos sostener este camino de trabajo conjunto para lograr una implementación más integradora del nuevo COU”.

