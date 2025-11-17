Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

Política y Economía

Avanza en el Concejo Deliberante el pliego del nuevo sistema de micros

Obtuvo despacho favorable de la comisión de Transporte y Tránsito, con las firmas del oficialismo, LLA, el PRO-Vecinal, Asap y el radicalismo. Se votaría el jueves 27

Avanza en el Concejo Deliberante el pliego del nuevo sistema de micros
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

17 de Noviembre de 2025 | 15:52

El pliego de concesión del nuevo sistema de transporte público municipal avanzó hoy en el Concejo Deliberante al obtener despacho de comisión, por lo que se sancionaría en el recinto el jueves 27.

Según pudo saber EL DIA, con “algunas modificaciones de forma”, el expediente fue acompañado por los bloques de la UCR, LLA, Asap y el PRO-Vecinal, en tanto que fue rechazado por el PRO-JxC.

Como viene publicando este diario, la iniciativa del Ejecutivo prevé un nuevo sistema de concesión de las líneas de micros para los próximos 10 años, con un incremento paulatino en los recorridos. 

Será, dijeron en el Municipio, a partir de solicitar a la Provincia un nuevo esquema de subsidios que permita sustentar un servicio con mayor alcance y frecuencias.

EN DESARROLLO

