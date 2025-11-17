Avanza en el Concejo Deliberante el pliego del nuevo sistema de micros

¡Bombazo y sorpresa! OLGA llega a La Plata este viernes con un mega evento
Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington
Crimen de la psiquiatra en City Bell: la Justicia afirmó que no hay sospechosos y el testigo brindo detalles
En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos
Terror por un golpe de madrugada en El Peligro: una jubilada fue atacada por tres delincuentes
"Preocupación y profundo rechazo": ingenieros y el conflicto ante el freno en varias obras en La Plata
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV
Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas de Estudiantes tras la derrota frente a Argentinos
El insólito "pedido" de un hincha de Estudiantes ¡en 2013!: "Que la Selección la dirija Scaloni"
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Se supo cuándo Mauro Icardi le mandó el primer mensajito a La China Suárez: Wanda y Vicuña, cornudos
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este lunes en una cadena de supermercados de La Plata
Semana de la Música en La Plata: el tango copa hoy el Hipódromo, con entrada gratuita
La izquierda vs la derecha en Chile: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Jara y Kast?
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Rige el aumento del precio del boleto para viajar de La Plata a CABA: a cuánto se fue
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Los números de la suerte del lunes 17 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gobierno rediseñó el esquema de poder en torno a Karina Milei
El dólar oficial abrió la semana con una tendencia a la baja
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Obtuvo despacho favorable de la comisión de Transporte y Tránsito, con las firmas del oficialismo, LLA, el PRO-Vecinal, Asap y el radicalismo. Se votaría el jueves 27
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
El pliego de concesión del nuevo sistema de transporte público municipal avanzó hoy en el Concejo Deliberante al obtener despacho de comisión, por lo que se sancionaría en el recinto el jueves 27.
Según pudo saber EL DIA, con “algunas modificaciones de forma”, el expediente fue acompañado por los bloques de la UCR, LLA, Asap y el PRO-Vecinal, en tanto que fue rechazado por el PRO-JxC.
Como viene publicando este diario, la iniciativa del Ejecutivo prevé un nuevo sistema de concesión de las líneas de micros para los próximos 10 años, con un incremento paulatino en los recorridos.
Será, dijeron en el Municipio, a partir de solicitar a la Provincia un nuevo esquema de subsidios que permita sustentar un servicio con mayor alcance y frecuencias.
EN DESARROLLO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí