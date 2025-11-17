Avanza en el Concejo Deliberante el pliego del nuevo sistema de micros

El pliego de concesión del nuevo sistema de transporte público municipal avanzó hoy en el Concejo Deliberante al obtener despacho de comisión, por lo que se sancionaría en el recinto el jueves 27.

Según pudo saber EL DIA, con “algunas modificaciones de forma”, el expediente fue acompañado por los bloques de la UCR, LLA, Asap y el PRO-Vecinal, en tanto que fue rechazado por el PRO-JxC.

Como viene publicando este diario, la iniciativa del Ejecutivo prevé un nuevo sistema de concesión de las líneas de micros para los próximos 10 años, con un incremento paulatino en los recorridos.

Será, dijeron en el Municipio, a partir de solicitar a la Provincia un nuevo esquema de subsidios que permita sustentar un servicio con mayor alcance y frecuencias.

EN DESARROLLO