Arquitectos: estos son los lugares de votación en La Plata y la Región

Aniversario 143° de La Plata: la grilla completa de bandas que musicalizarán Plaza Moreno en los festejos
Mañana, 18 de noviembre, a partir de las 9.00 de la mañana y hasta las 18 horas, se llevará a cabo una nueva jornada electoral en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA).
Cada tres años, las y los matriculados eligen a sus autoridades provinciales y distritales, en un proceso que consolida el ejercicio democrático dentro de la institución y define la conducción del Colegio para el próximo período.
Podrán votar las y los matriculados del CAPBA que al 13 de agosto de 2025 cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 10.405 y en los artículos 4º y 5º del Reglamento Electoral.
El voto es obligatorio, y cada profesional deberá presentarse con su DNI en la delegación correspondiente a su domicilio particular.
En el ámbito del CAPBAUNO habrá 15 mesas, distribuidas según el siguiente esquema:
|
MESA 1
|
La Plata, Sede CAPBAUNO, Calle 10 N°689 entre 45 y 46.
|
MESA 2
|
La Plata, Sede CAPBAUNO, Calle 10 N°689 entre 45 y 46.
|
MESA 3
|
La Plata, Sede CAPBAUNO, Calle 10 N°689 entre 45 y 46.
|
MESA 4
|
La Plata, Sede CAPBAUNO, Calle 10 N°689 entre 45 y 46.
|
MESA 5
|
Gonnet, Delegación municipal de Gonnet, Calle 15 bis y 495.
|
MESA 6
|
City Bell, Argentino Juvenil Club, Calle 19 e/ calle 473 y 473 Bis
|
MESA 7
|
Puerto, Club YPF, B1925 Ensenada
|
MESA 8
|
Magdalena, Municipalidad de Magdalena. Brenan N°970.
|
MESA 9
|
Brandsen, Sede delegación CAPBA, Calle Paso N°461.
|
MESA 10
|
Cañuelas, Rotary Club, Calle Basavilbaso N°753.
|
MESA 11
|
San Vicente, Club Deportivo San Vicente, Calle Av.9 de Julio 180.
|
MESA 12
|
Chascomús, Sede delegación CAPBA, Calle Mitre N°59.
|
MESA 13
|
Dolores, Club Naytuel, Calle América y Moreno.
|
MESA 14
|
General Belgrano, H.D.C. Calle Moreno N°749.
|
MESA 15
|
Punta Indio, Club Social y Deportivo Verónica, Calle 27 N°1441
