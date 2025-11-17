Arquitectos: estos son los lugares de votación en La Plata y la Región

17 de Noviembre de 2025 | 16:19

Documentos

Mañana, 18 de noviembre, a partir de las 9.00 de la mañana y hasta las 18 horas, se llevará a cabo una nueva jornada electoral en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA).

Cada tres años, las y los matriculados eligen a sus autoridades provinciales y distritales, en un proceso que consolida el ejercicio democrático dentro de la institución y define la conducción del Colegio para el próximo período.

Podrán votar las y los matriculados del CAPBA que al 13 de agosto de 2025 cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 10.405 y en los artículos 4º y 5º del Reglamento Electoral.



El voto es obligatorio, y cada profesional deberá presentarse con su DNI en la delegación correspondiente a su domicilio particular.

En el ámbito del CAPBAUNO habrá 15 mesas, distribuidas según el siguiente esquema: