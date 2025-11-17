Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

La Ciudad

Arquitectos: estos son los lugares de votación en La Plata y la Región

Arquitectos: estos son los lugares de votación en La Plata y la Región
17 de Noviembre de 2025 | 16:19
Mañana, 18 de noviembre, a partir de las 9.00 de la mañana y hasta las 18 horas, se llevará a cabo una nueva jornada electoral en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA).

Cada tres años, las y los matriculados eligen a sus autoridades provinciales y distritales, en un proceso que consolida el ejercicio democrático dentro de la institución y define la conducción del Colegio para el próximo período.

Podrán votar las y los matriculados del CAPBA que al 13 de agosto de 2025 cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 10.405 y en los artículos 4º y 5º del Reglamento Electoral.

El voto es obligatorio, y cada profesional deberá presentarse con su DNI en la delegación correspondiente a su domicilio particular.

En el ámbito del CAPBAUNO habrá 15 mesas, distribuidas según el siguiente esquema:

MESA 1

La Plata, Sede CAPBAUNO, Calle 10 N°689 entre 45 y 46.

MESA 2

La Plata, Sede CAPBAUNO, Calle 10 N°689 entre 45 y 46.

MESA 3

La Plata, Sede CAPBAUNO, Calle 10 N°689 entre 45 y 46.

MESA 4

La Plata, Sede CAPBAUNO, Calle 10 N°689 entre 45 y 46.

 

MESA 5

Gonnet, Delegación municipal de Gonnet, Calle 15 bis y 495.

MESA 6

City Bell, Argentino Juvenil Club, Calle 19 e/ calle 473 y 473 Bis

MESA 7

Puerto, Club YPF, B1925 Ensenada

MESA 8

Magdalena, Municipalidad de Magdalena. Brenan N°970.

MESA 9

Brandsen, Sede delegación CAPBA, Calle Paso N°461.

MESA 10

Cañuelas, Rotary Club, Calle Basavilbaso N°753.

MESA 11

San Vicente, Club Deportivo San Vicente, Calle Av.9 de Julio 180.

MESA 12

Chascomús, Sede delegación CAPBA, Calle Mitre N°59.

MESA 13

Dolores, Club Naytuel, Calle América y Moreno.

MESA 14

General Belgrano, H.D.C. Calle Moreno N°749.

MESA 15

Punta Indio, Club Social y Deportivo Verónica, Calle 27 N°1441
