Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

El Gobierno recibió a otros dos gobernadores en Casa Rosada y suma avales para el Presupuesto 2026

El Gobierno recibió a otros dos gobernadores en Casa Rosada y suma avales para el Presupuesto 2026
17 de Noviembre de 2025 | 16:34

Escuchar esta nota

Los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitaron esta mañana Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de los contactos con los representantes de las provincias.

A primera hora y luego 60 minutos de intercambio, Zdero se retiró de Casa Rosada no sin calificar de “muy positivo” el primer contacto y de garantizar su apoyo al Poder Ejecutivo, con el que mantiene un vinculo aceitado.

“Siempre tendiendo puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y por supuesto que queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

Por otra parte, habló de la sentencia contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los autores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, al subrayar que “se hizo justicia”.

En simultáneo, informó a través de su cuenta de X detalles del intercambio. “Tendiendo puentes para el desarrollo del País y el Chaco. Reunidos con el Jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Manuel Adorni y el Ministro del Interior, Diego Santilli. Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente”, expresó.

“Nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión. También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco, y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas. Un país con certidumbre, necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, completó además.

En horas del mediodía hizo lo propio el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien llegó 12.20, en el inicio de una nueva semana de reuniones individuales que culminará con un encuentro colectivo encabezado por el presidente Javier Milei, y se retiró una hora más tarde sin brindar declaraciones a la prensa.

El rionegrino entabló un nuevo encuentro con los interlocutores del Poder Ejecutivo luego de que la Justicia fallara en favor de la provincia e indicara que Vialidad Nacional debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo trabaja en la búsqueda de consensos que le permitan, en primera medida, aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas de segunda generación de las que habla el presidente Javier Milei.

El chaqueño, uno de los pocos aliados de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales legislativas, donde la alianza se impuso con un 45,57% de los votos por sobre Fuerza Patria (43,58%), logró consolidar una relación estrecha con el mandatario y fue de los pocos gobernadores que visitó la Quinta de Olivos.

En la previa a la reunión de esta mañana que duró una hora, se mostró atento al accidente de tránsito que protagonizó su hermano Horacio Zdero en la ciudad de Quitilipi. A través de su cuenta de X, el gobernador planteó: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”.

“Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”, sostuvo.

