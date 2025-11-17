Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotizan este lunes 17 de noviembre de 2025

El dólar oficial en el Banco Nación abrirá a $ 1.375 para la compra y $ 1.425 para la venta. En tanto, el dólar mayorista lo hará a $ 1.395 y $ 1.405 para ambas puntas.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio era de $ 1.380 y $ 1.430.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá $ 1.380 y $ 1.430 para ambas cotizaciones.