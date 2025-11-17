Aniversario 143° de La Plata: la grilla completa de bandas que musicalizarán Plaza Moreno en los festejos

El evento organizado por la Municipalidad se realizará este miércoles en Plaza Moreno con una grilla que incluirá artistas locales y referentes de la escena nacional.

La Municipalidad de La Plata anunció la grilla completa de horarios para el festival que celebrará el 143° aniversario de la ciudad este miércoles en Plaza Moreno de 14:00 a 22:00.

La jornada tendrá su primera presentación a las 15:15, cuando suba al escenario La Retirada Murga, una de las agrupaciones ganadoras del concurso municipal La Plata es Música.

Luego, a las 16:00, será el turno de Rara, también seleccionada en la convocatoria, mientras que Los Bicivoladores, otro de los grupos premiados a partir de la iniciativa de la Comuna, actuarán a las 16:45.

La grilla continuará a las 17:30 con Kapanga, que animará la tarde con su característico repertorio de cuarteto, rock y ska, y a las 18:30 llegará Los Besos, una de las bandas clave del nuevo cancionero pop.

A las 19:30 será el turno de Cruzando El Charco, uno de los grupos más esperados por el público, y el cierre está previsto para las 21:00 con El Mato a un Policía Motorizado, emblema indiscutido de la escena musical.

Cabe destacar que la celebración por el aniversario también se enmarca en la Semana de la Música, que continuará con espectáculos y actividades hasta el 22 de noviembre en distintos espacios reconocidos de la capital bonaerense.

Entre las propuestas destacadas se encuentra Tapados de Música, un evento del canal de streaming Olga que sumará música en vivo y distintos entretenimientos el viernes 21 entre las 12:00 y las 19:00 en Plaza Moreno.