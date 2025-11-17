"Preocupación y profundo rechazo": ingenieros y el conflicto ante el freno en varias obras en La Plata

En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos
En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos
Crimen de la psiquiatra : el sospechoso "era cercano a ella" y "le manejaba las cuentas bancarias"
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?
“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV
VIDEO.- En La Bombonera pasó de todo: Johnny Depp, el uruguayo que encontró la camiseta de Russo y un gesto emotivo
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este lunes en una cadena de supermercados de La Plata
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Rige el aumento del precio del boleto para viajar de La Plata a CABA: a cuánto se fue
El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Los números de la suerte del lunes 17 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En La Plata, el Decreto 2732/25 firmado por el Ejecutivo municipal generó un fuerte malestar en el sector de la construcción privada. La medida, que suspende por 30 días la mayoría de las tramitaciones técnicas necesarias para aprobar proyectos de obra, provocó un inmediato rechazo por parte de la Subcomisión de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Distrito V, que decidió expresar públicamente su postura ante lo que consideran un freno injustificado y perjudicial para la actividad profesional.
El freno temporal a los permisos se da en el marco de la inminente presentación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), que será tratado en el Concejo Deliberante. Desde el municipio se argumenta que la suspensión busca evitar que ingresen expedientes bajo la normativa vigente que puedan obtener ventajas antes del cambio normativo. Sin embargo, para los ingenieros, esta explicación no alcanza para justificar el impacto que ya está generando la medida en el trabajo diario de los matriculados.
En un comunicado contundente, la Subcomisión señaló su “grave preocupación” y un “profundo rechazo” al decreto, al que considera una afectación directa al derecho al trabajo. Aseguran que la medida instala un escenario de incertidumbre que impide a los profesionales asesorar de manera adecuada a sus comitentes, planificar proyectos o sostener los cronogramas de obra. Sostienen, además, que el freno genera una reducción inmediata del empleo y un desincentivo a la inversión en el partido de La Plata.
El comunicado también marca distancia respecto del proceso de elaboración del nuevo COUT. Aunque la institución participó regularmente en las reuniones del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial, aclaran que no formaron parte de la redacción final del articulado presentado por el Ejecutivo. Según los ingenieros, los cambios propuestos en el nuevo marco regulatorio podrían generar una disminución significativa en las oportunidades laborales del sector, agravada por la inseguridad jurídica que –afirman– ya afecta a toda la cadena de valor de la construcción.
Los profesionales sostienen que no se oponen a la actualización del código urbano, pero rechazan que esta transición implique paralizar proyectos en trámite o suspender actividades esenciales para la continuidad del sector. Advierten que el freno no solo afecta a los ingenieros, sino también a empresas constructoras, desarrolladores, trabajadores de obra e inversores que se encuentran a la espera de definiciones.
En su declaración pública, la Subcomisión reafirma su voluntad de seguir participando en el COUT y de presentar las modificaciones necesarias para defender tanto el interés común de la sociedad como el ejercicio pleno de la profesión en todas las ramas de la ingeniería.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí