La Ciudad |En medio del nuevo Código de Ordenamiento Urbano

"Preocupación y profundo rechazo": ingenieros y el conflicto ante el freno en varias obras en La Plata

"Preocupación y profundo rechazo": ingenieros y el conflicto ante el freno en varias obras en La Plata
17 de Noviembre de 2025 | 10:30

Escuchar esta nota

En La Plata, el Decreto 2732/25 firmado por el Ejecutivo municipal generó un fuerte malestar en el sector de la construcción privada. La medida, que suspende por 30 días la mayoría de las tramitaciones técnicas necesarias para aprobar proyectos de obra, provocó un inmediato rechazo por parte de la Subcomisión de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Distrito V, que decidió expresar públicamente su postura ante lo que consideran un freno injustificado y perjudicial para la actividad profesional.

El freno temporal a los permisos se da en el marco de la inminente presentación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), que será tratado en el Concejo Deliberante. Desde el municipio se argumenta que la suspensión busca evitar que ingresen expedientes bajo la normativa vigente que puedan obtener ventajas antes del cambio normativo. Sin embargo, para los ingenieros, esta explicación no alcanza para justificar el impacto que ya está generando la medida en el trabajo diario de los matriculados.

En un comunicado contundente, la Subcomisión señaló su “grave preocupación” y un “profundo rechazo” al decreto, al que considera una afectación directa al derecho al trabajo. Aseguran que la medida instala un escenario de incertidumbre que impide a los profesionales asesorar de manera adecuada a sus comitentes, planificar proyectos o sostener los cronogramas de obra. Sostienen, además, que el freno genera una reducción inmediata del empleo y un desincentivo a la inversión en el partido de La Plata.

El comunicado también marca distancia respecto del proceso de elaboración del nuevo COUT. Aunque la institución participó regularmente en las reuniones del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial, aclaran que no formaron parte de la redacción final del articulado presentado por el Ejecutivo. Según los ingenieros, los cambios propuestos en el nuevo marco regulatorio podrían generar una disminución significativa en las oportunidades laborales del sector, agravada por la inseguridad jurídica que –afirman– ya afecta a toda la cadena de valor de la construcción.

Los profesionales sostienen que no se oponen a la actualización del código urbano, pero rechazan que esta transición implique paralizar proyectos en trámite o suspender actividades esenciales para la continuidad del sector. Advierten que el freno no solo afecta a los ingenieros, sino también a empresas constructoras, desarrolladores, trabajadores de obra e inversores que se encuentran a la espera de definiciones.

En su declaración pública, la Subcomisión reafirma su voluntad de seguir participando en el COUT y de presentar las modificaciones necesarias para defender tanto el interés común de la sociedad como el ejercicio pleno de la profesión en todas las ramas de la ingeniería. 

En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos

Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?
Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares

Arquitectos presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata

Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Argentinos

VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia
En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos

Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?

Cuenta DNI activó un 20% de descuento este lunes en una cadena de supermercados de La Plata

El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata
Crimen de la psiquiatra : el sospechoso "era cercano a ella" y "le manejaba las cuentas bancarias"
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Se supo cuándo Mauro Icardi le mandó el primer mensajito a La China Suárez: Wanda y Vicuña, cornudos
“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
VIDEO.- En La Bombonera pasó de todo: Johnny Depp, el uruguayo que encontró la camiseta de Russo y un gesto emotivo
VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

