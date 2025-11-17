Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

La Ciudad

¡Bombazo y sorpresa! OLGA llega a La Plata este viernes con un mega evento

El canal de streaming desembarca en la Ciudad en el marco de la Semana de la Música que organiza el municipio platense

¡Bombazo y sorpresa! OLGA llega a La Plata este viernes con un mega evento
17 de Noviembre de 2025 | 14:01

Escuchar esta nota

Se confirmó un show que era sorpresa en La Plata y verdaderamente será una bomba: el canal de streaming OLGA llega a nuestra ciudad el próximo viernes 21 de noviembre, en el marco de la Semana de la Música que organiza el municipio, y será con un mega recital, de 12 a 19, en Plaza Moreno con la presencia de varias bandas.

El anuncio se hizo en el programa "Tapados de Laburo" con Paula Chaves, Nacho Elizalde, Luli González y Eve Botto. "Haremos el programa desde la Plaza Moreno. Haremos Tapados de música", dijo Cháves, quien anunció que se presentarán grupos de renombre en vivo.

Qué se sabe del mega evento de OLGA

Durante el evento de OLGA habrá entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como así también recitales en el escenario montado para los festejos del 143° aniversario.  

Cabe destacar que será de carácter gratuito y se inscribe dentro de la Semana de la Música, una iniciativa municipal que se extenderá hasta el 22 de noviembre con una agenda gratuita de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del partido.

La jornada principal tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, cuando se celebrará el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno con una atractiva grilla de artistas locales y de renombre.

LE PUEDE INTERESAR

17/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Se viene el aniversario de La Plata, fútbol y más

LE PUEDE INTERESAR

Semana de la Música en La Plata: el tango copa hoy el Hipódromo, con entrada gratuita

A través de la propuesta, que busca promover la participación cultural, fomentar la música local y ofrecer espacios de encuentro para toda la comunidad, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de diversos géneros en escenarios emblemáticos de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Semana de la Música en La Plata: el tango copa hoy el Hipódromo, con entrada gratuita
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Argentinos

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
Últimas noticias de La Ciudad

17/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Se viene el aniversario de La Plata, fútbol y más

Semana de la Música en La Plata: el tango copa hoy el Hipódromo, con entrada gratuita

"Preocupación y profundo rechazo": ingenieros y el conflicto ante el freno en varias obras en La Plata

En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos
Espectáculos
Profundo elogio de Mauro Icardi a la China Suárez que incomodó a Wanda Nara
Confesiones en la tele: la China Suárez reveló que no se siente reconocida desde su trayectoria profesional
Se supo cuándo Mauro Icardi le mandó el primer mensajito a La China Suárez: Wanda y Vicuña, cornudos
“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Información General
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
Deportes
El insólito "pedido" de un hincha de Estudiantes ¡en 2013!: "Que la Selección la dirija Scaloni"
VIDEO.- En La Bombonera pasó de todo: Johnny Depp, el uruguayo que encontró la camiseta de Russo y un gesto emotivo
VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
Policiales
Crimen de la psiquiatra : el sospechoso "era cercano a ella" y "le manejaba las cuentas bancarias"
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla