¡Bombazo y sorpresa! OLGA llega a La Plata este viernes con un mega evento

Se confirmó un show que era sorpresa en La Plata y verdaderamente será una bomba: el canal de streaming OLGA llega a nuestra ciudad el próximo viernes 21 de noviembre, en el marco de la Semana de la Música que organiza el municipio, y será con un mega recital, de 12 a 19, en Plaza Moreno con la presencia de varias bandas.

El anuncio se hizo en el programa "Tapados de Laburo" con Paula Chaves, Nacho Elizalde, Luli González y Eve Botto. "Haremos el programa desde la Plaza Moreno. Haremos Tapados de música", dijo Cháves, quien anunció que se presentarán grupos de renombre en vivo.

Qué se sabe del mega evento de OLGA

Durante el evento de OLGA habrá entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como así también recitales en el escenario montado para los festejos del 143° aniversario.

Cabe destacar que será de carácter gratuito y se inscribe dentro de la Semana de la Música, una iniciativa municipal que se extenderá hasta el 22 de noviembre con una agenda gratuita de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del partido.

La jornada principal tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, cuando se celebrará el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno con una atractiva grilla de artistas locales y de renombre.

A través de la propuesta, que busca promover la participación cultural, fomentar la música local y ofrecer espacios de encuentro para toda la comunidad, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de diversos géneros en escenarios emblemáticos de la ciudad.