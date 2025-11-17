Estudiantes se metió a los playoff del Torneo Clausura: se dieron los resultados y ya conoce a su rival

Estudiantes logró la clasificación a los playoff del Torneo Clausura 2025 luego de que sus rivales no lograron sumar de a tres y no lograron alcanzarlo en el último puesto para los octavos de final y se enfrentará a un viejo conocido: Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Luego de una noche dominical de terror, y un inicio de semana cargado de inquietud y nerviosismo, el Pincha entró por la ventana a la siguiente instancia del campeonato, ya que los resultados de ayer jugaron a su favor.

En este sentido, los dirigidos por Eduardo Domínguez, llegaban a la última fecha con la obligación de ganar, y tras no cumplir el objetivo, su clasificación quedó en jaque, ya que dependían de una épica para alcanzar la meta, cosa que logró con la ayuda de tres cuatro equipos.

La primera ayuda la recibió el mismo domingo, luego de la igualdad de Banfield ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Esa igualdad del Taladro fue clave para que no supere a los platenses en la Zona A.

Con un asterisco menos, ahora Estudiantes dependía de tres resultados más para conseguir la heroica. Entre ellos estaban Defensa-Independiente Rivadavia, Barracas-Huracán y Belgrano-Unión. Ninguno de ellos logró imponerse ante sus rivales y el Pincha logró la ansiada clasificación a los octavos.