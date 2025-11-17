Robo y escape frustrado en Berisso: una pareja cayó tras el ataque a una vivienda en plena madrugada

Dos personas fueron detenidas tras un violento asalto a una vivienda en la madrugada de este lunes. Según fuentes policiales, se desplegó un operativo cerrojo luego de que las víctimas alertaran al 911. Tras varias cuadras, en el marco de un amplio despliegue, los efectivos lograron detener a los sospechosos.

Los aprehendidos fueron un hombre, de 43 años, y una joven, de 20 años, ambos domiciliados en Berisso. Tras interceptar una camioneta vinculada al asalto en la intersección de las calles 124 y 80, efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado procedieron a la detención.

En el registro del vehículo, la Policía secuestró distintos objetos como una suma de $127.000 en efectivo y pertenencias de la víctima, como documentos y un celular. La causa sigue bajo investigación, con medidas para determinar el grado de participación de los detenidos y esclarecer el modus operandi del robo.