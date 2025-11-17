Aniversario 143° de La Plata: la grilla completa de bandas que musicalizarán Plaza Moreno en los festejos
Aniversario 143° de La Plata: la grilla completa de bandas que musicalizarán Plaza Moreno en los festejos
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones confirmadas, hora y TV
El detenido por el rapto y abuso en el Parque Pereyra se negó a declarar
El Gobierno recibió a otros dos gobernadores en Casa Rosada y suma avales para el Presupuesto 2026
Lunes accidentado en La Plata: dos motociclistas resultaron heridos tras impactar contra autos
Crimen de la psiquiatra en City Bell: la Justicia afirmó que no hay sospechosos y el testigo brindo detalles
El jury contra la jueza Makintach en La Plata: mañana se conocerá el veredicto
Obras Particulares en La Plata: un grupo de arquitectos se reunió con funcionarios
Robo y escape frustrado en Berisso: una pareja cayó tras el ataque a una vivienda en plena madrugada
¡Bombazo y sorpresa! OLGA llega a La Plata este viernes con un mega evento
Terror por un golpe de madrugada en El Peligro: una jubilada fue atacada por tres delincuentes
Arquitectos: estos son los lugares de votación en La Plata y la Región
En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos
"Preocupación y profundo rechazo": ingenieros y el conflicto ante el freno en varias obras en La Plata
Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas de Estudiantes tras la derrota frente a Argentinos
El insólito "pedido" de un hincha de Estudiantes ¡en 2013!: "Que la Selección la dirija Scaloni"
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Se supo cuándo Mauro Icardi le mandó el primer mensajito a La China Suárez: Wanda y Vicuña, cornudos
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este lunes en una cadena de supermercados de La Plata
Semana de la Música en La Plata: el tango copa hoy el Hipódromo, con entrada gratuita
La izquierda vs la derecha en Chile: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Jara y Kast?
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Rige el aumento del precio del boleto para viajar de La Plata a CABA: a cuánto se fue
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos personas fueron detenidas tras un violento asalto a una vivienda en la madrugada de este lunes. Según fuentes policiales, se desplegó un operativo cerrojo luego de que las víctimas alertaran al 911. Tras varias cuadras, en el marco de un amplio despliegue, los efectivos lograron detener a los sospechosos.
Los aprehendidos fueron un hombre, de 43 años, y una joven, de 20 años, ambos domiciliados en Berisso. Tras interceptar una camioneta vinculada al asalto en la intersección de las calles 124 y 80, efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado procedieron a la detención.
En el registro del vehículo, la Policía secuestró distintos objetos como una suma de $127.000 en efectivo y pertenencias de la víctima, como documentos y un celular. La causa sigue bajo investigación, con medidas para determinar el grado de participación de los detenidos y esclarecer el modus operandi del robo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí