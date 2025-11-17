Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

Policiales

Robo y escape frustrado en Berisso: una pareja cayó tras el ataque a una vivienda en plena madrugada

Robo y escape frustrado en Berisso: una pareja cayó tras el ataque a una vivienda en plena madrugada
17 de Noviembre de 2025 | 16:03

Escuchar esta nota

Dos personas fueron detenidas tras un violento asalto a una vivienda en la madrugada de este lunes. Según fuentes policiales, se desplegó un operativo cerrojo luego de que las víctimas alertaran al 911. Tras varias cuadras, en el marco de un amplio despliegue, los efectivos lograron detener a los sospechosos.

Los aprehendidos fueron un hombre, de 43 años, y una joven, de 20 años, ambos domiciliados en Berisso. Tras interceptar una camioneta vinculada al asalto en la intersección de las calles 124 y 80, efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado procedieron a la detención. 

En el registro del vehículo, la Policía secuestró distintos objetos como una suma de $127.000 en efectivo y pertenencias de la víctima, como documentos y un celular. La causa sigue bajo investigación, con medidas para determinar el grado de participación de los detenidos y esclarecer el modus operandi del robo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones confirmadas, hora y TV

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones confirmadas, hora y TV

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Argentinos

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

¡Bombazo y sorpresa! OLGA llega a La Plata este viernes con un mega evento

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
Últimas noticias de Policiales

Lunes accidentado en La Plata: dos motociclistas resultaron heridos tras impactar contra autos

El detenido por el rapto y abuso en el Parque Pereyra se negó a declarar

El jury contra la jueza Makintach en La Plata: mañana se conocerá el veredicto

Crimen de la psiquiatra en City Bell: la Justicia afirmó que no hay sospechosos y el testigo brindo detalles
La Ciudad
Aniversario 143° de La Plata: la grilla completa de bandas que musicalizarán Plaza Moreno en los festejos
Obras Particulares en La Plata: un grupo de arquitectos se reunió con funcionarios
Arquitectos: estos son los lugares de votación en La Plata y la Región
¡Bombazo y sorpresa! OLGA llega a La Plata este viernes con un mega evento
17/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Se viene el aniversario de La Plata, fútbol y más
Información General
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
Espectáculos
Todo lo que tenés que saber sobre los tres shows de Shakira en Vélez
¡Piedra libre para Jesica Cirio! Fue vista en Puerto Madero y en Punta del Este con un conocido empresario
Profundo elogio de Mauro Icardi a la China Suárez que incomodó a Wanda Nara
Confesiones en la tele: la China Suárez reveló que no se siente reconocida desde su trayectoria profesional
Se supo cuándo Mauro Icardi le mandó el primer mensajito a La China Suárez: Wanda y Vicuña, cornudos
Deportes
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones confirmadas, hora y TV
El insólito "pedido" de un hincha de Estudiantes ¡en 2013!: "Que la Selección la dirija Scaloni"
VIDEO.- En La Bombonera pasó de todo: Johnny Depp, el uruguayo que encontró la camiseta de Russo y un gesto emotivo
VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla