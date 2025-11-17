Terror por un golpe de madrugada en El Peligro

Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Un violento robo sacudió la madrugada de una vecina de 88 años, que vive en una zona rural dominada por quintas. La víctima, de nacionalidad portuguesa, fue sorprendida mientras dormía por tres delincuentes encapuchados, que ingresaron a su vivienda en El Peligro tras cortar el alambrado perimetral. Le robaron joyas, la alianza de matrimonio y el dinero de la jubilación.
El hecho ocurrió en 218 y Diagonal 210 cuando la mujer descansaba en su habitación y fue abruptamente despertada por los ladrones. Según su relato, uno de ellos tenía un arma, otro empuñaba un destornillador y el tercero colaboró en la reducción. Todos tenían el rostro cubierto, utilizaban guantes y -según la víctima- uno de ellos tenía pelo rubio, un detalle que alcanzó a distinguir en medio del terror.
La mujer contó que los ladrones la inmovilizaron colocándole una mano sobre la boca para impedirle pedir auxilio y, acto seguido, comenzaron a recorrer cada ambiente de la vivienda en busca de objetos de valor.
