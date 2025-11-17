El jury contra la jueza Julieta Makintach en La Plata: mañana se conocerá el veredicto

El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer mañana el veredicto del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la audiencia comenzará a las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicada en 7 y 49, ciudad de La Plata.

El Colegio de Abogados de San Isidro y la Fiscalía solicitaron la destitución, al tiempo que la defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.

La fiscal Ana Duarte consideró que la funcionaria “mintió, presionó y abusó del poder” y sostuvo que se constataron “todas las acusaciones”.

Makintach “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”, agregó la representante de la Procuración General bonaerense.

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.

“No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, sostuvo Makintach en diálogo con NA, respecto al proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La acusado evitó referirse al veredicto que se dictaminará este martes, pero se mostró cauta: “Vamos a esperar”.

La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.