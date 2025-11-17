El jury contra la jueza Julieta Makintach en La Plata: mañana se conocerá el veredicto

El Gobierno recibió a otros dos gobernadores en Casa Rosada y suma avales para el Presupuesto 2026
¡Bombazo y sorpresa! OLGA llega a La Plata este viernes con un mega evento
Crimen de la psiquiatra en City Bell: la Justicia afirmó que no hay sospechosos y el testigo brindo detalles
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV
Obras Particulares en La Plata: un grupo de arquitectos se reunió con funcionarios
Terror por un golpe de madrugada en El Peligro: una jubilada fue atacada por tres delincuentes
En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos
"Preocupación y profundo rechazo": ingenieros y el conflicto ante el freno en varias obras en La Plata
Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas de Estudiantes tras la derrota frente a Argentinos
El insólito "pedido" de un hincha de Estudiantes ¡en 2013!: "Que la Selección la dirija Scaloni"
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Se supo cuándo Mauro Icardi le mandó el primer mensajito a La China Suárez: Wanda y Vicuña, cornudos
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este lunes en una cadena de supermercados de La Plata
Semana de la Música en La Plata: el tango copa hoy el Hipódromo, con entrada gratuita
La izquierda vs la derecha en Chile: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Jara y Kast?
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Rige el aumento del precio del boleto para viajar de La Plata a CABA: a cuánto se fue
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Los números de la suerte del lunes 17 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gobierno rediseñó el esquema de poder en torno a Karina Milei
El dólar oficial abrió la semana con una tendencia a la baja
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer mañana el veredicto del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona.
Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la audiencia comenzará a las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicada en 7 y 49, ciudad de La Plata.
El Colegio de Abogados de San Isidro y la Fiscalía solicitaron la destitución, al tiempo que la defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.
La fiscal Ana Duarte consideró que la funcionaria “mintió, presionó y abusó del poder” y sostuvo que se constataron “todas las acusaciones”.
Makintach “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”, agregó la representante de la Procuración General bonaerense.
Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.
LE PUEDE INTERESAR
Robo y escape frustrado en Berisso: una pareja cayó tras el ataque a una vivienda en plena madrugada
“No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, sostuvo Makintach en diálogo con NA, respecto al proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
La acusado evitó referirse al veredicto que se dictaminará este martes, pero se mostró cauta: “Vamos a esperar”.
La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.
Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí