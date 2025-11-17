Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia

Información General

Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia

Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
17 de Noviembre de 2025 | 10:17

Escuchar esta nota

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense prohibir la venta, expendio o suministro a menores de edad de bebidas energizantes en la provincia de Buenos Aires, debido a las consecuencias que provocan en la salud este tipo de productos que tienen componentes estimulantes del sistema nervioso central.

Así se desprende de una iniciativa de la diputada Maité Alvado, que apunta a modificar la Ley 11.748 para avanzar en prohibiciones para los menores de edad de bebidas energizantes, como Monster, Red Bull, Speed y Amper. “Muchos adolescentes los consumen antes de hacer actividad física o para mantenerse despiertos, desconociendo que su uso excesivo puede causar arritmias, ansiedad o trastornos del sueño”, sostuvo.

En los fundamentos, la legisladora explicó que la medida apunta a “proteger la salud de la población adolescente, que suele consumir este tipo de bebidas sin conocer los efectos adversos que pueden provocar en el organismo”.

En ese sentido, Alvado advirtió que, a diferencia de las bebidas alcohólicas, las energizantes no cuentan con una regulación específica que restrinja su acceso a menores, pese a que contienen altas concentraciones de cafeína y otras sustancias que pueden alterar el ritmo cardíaco, la presión arterial y el sistema nervioso.

Bebidas energizantes en la mira

En Argentina se toman unos 125 millones de latas de bebidas energizantes al año y su consumo excesivo puede provocar un aumento de la presión arterial, taquicardia, arritmia cardíaca, irritabilidad, angustia y depresión, entre otros. A base de agua y aditivos, la mayoría de ellas, sin importar la marca, tiene una alta concentración de cafeína como estimulante.

La composición de las bebidas energéticas es variada y, en muchos casos, poco transparente. Además de la cafeína, que puede oscilar entre 75 y 260 miligramos por lata de 355 a 473 mililitros, estos productos suelen contener grandes cantidades de azúcar -de 30 a 70 gramos por porción, lo que equivale a hasta 15 cucharaditas- y una mezcla de otros estimulantes como taurina, ginseng, guaraná y ginkgo.

De acuerdo con el proyecto, se entiende por bebidas energizantes “aquellas que se promocionan o comercializan con la finalidad de producir estímulo, energía o mayor rendimiento físico o mental, y que contienen cafeína, taurina, guaraná, ginseng, glucuronolactona o cualquier otra sustancia con efectos similares”.

El proyecto incorporara la prohibición de venta en todos los establecimientos comerciales de la provincia y establece multas, clausuras temporales o definitivas y el decomiso de los productos en infracción en caso de incumplimiento. Además, prevé la obligación de exhibir cartelería visible que indique que “se encuentra prohibida la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años”.

