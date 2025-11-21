Colapinto cerró último en los ensayos

Comenzó la acción en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula Uno con los primeros ensayos libres, que fueron dominados por Charles Leclerc (Ferrari) al registrar un tiempo de 1:34.802; mientras Franco Colapinto culminó con su Alpine vigésimo y último con una marca de 1:36.758s, a 1,959s del monegasco; mientras que su compañero de equipo el francés Pierre Gasly terminó en el puesto 12 a 1,169s por delante del argentino.

Por detrás de Leclerc quedaron Alex Albon (Williams) y los Red Bull de Yuki Tsunoda y Max Verstappen, en la tercera y cuarta ubicación respectivamente. Lando Norris, líder de la F1, quedó sexto; mientras que su compañero de equipo terminó atrás de su compañero Oscar Piastri.

A todo esto, anoche -al cierre de este edición- se estaba llevando a cabo la segunda tanda de pruebas libres de la carrera correspondiente a la vigésimo segunda fecha del calendario de la máxima categoría.

A todo esto. la tercera tanda de ensayos del GP de Las Vegas tendrá esta noche a las 21:30 (hora argentino); mientras que a la 1 de la mañana del sábado se correrá la clasificación para la carrera principal.