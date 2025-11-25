Javier Milei volvió a remarcar su apoyo a Estudiantes en una reunión con el canciller de Israel

El presidente Javier Milei retomó su agenda este martes con una recepción protocolar al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en Casa Rosada. En su despacho, a través de un registro del encuentro, el mandatario reafirmó su apoyo a Estudiantes con varias camisetas, en medio de la polémica con la AFA tras el pasillo de espaldas a Rosario Central.

Tras el mediodía, precisamente a las 12.30, Milei recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente.

Además participó el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov. También participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

En el encuentro ocurrido en Casa Rosada, se distinguieron dos camisetas albirrojas y una bolsa con la consigna "Soy Pincha". Cabe recordar que ayer, en el marco de la polémica, el mandatario utilizó sus redes para apoyar a Estudiantes: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”. Para acompañar el mensaje, se vio una imagen con la camiseta albirroja y una figura de un león en la Quinta de Olivos.

La frase alude directamente a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador que marcó una era en el club platense y sentó las bases de su identidad futbolística, conocida popularmente como “La Escuela de Estudiantes”.

El gesto del Presidente es un respaldo público al club en un momento sensible, justo cuando la AFA evalúa aplicar sanciones a la dirigencia y a los futbolistas de Estudiantes por incumplir el protocolo de reconocimiento al “Campeón de Liga 2025” (título obtenido por Central a través de la controvertida tabla anual).