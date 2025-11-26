Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Por obras, anuncian el cierre del acceso a la Autovía 2 desde La Plata

Es para quienes lo hacen desde la Ruta 215 sentido a la Ciudad de Buenos Aires

Por obras, anuncian el cierre del acceso a la Autovía 2 desde La Plata
26 de Noviembre de 2025 | 11:31

Los automovilistas que habitualmente acceden desde la Ruta 215 a la Autovía 2 hacia la Ciudad de Buenos Aires deberán hacer un desvío por la realización de obras.

Según informaron desde AUBASA, desde el jueves 27 de noviembre y hasta el lunes 15 de diciembre se estará realizando la reconstrucción y puesta en valor del acceso a la altura del cruce Puente Etcheverry.

Por esa razón, durante el desarrollo de la intervención los usuarios que transiten por la Ruta 215 y quieran ingresar a la Autovía 2 hacia CABA deberán tomar la Autovia en sentido hacia la Costa Atlántica hasta el retorno del kilómetro 60 frente a la estación de servicio.

Mientras duren las obras solicitaron a los automovilistas conducir con precaución, atender la señalización y al personal correspondiente.

