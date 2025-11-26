Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Marcha, corte y caos vehicular en pleno centro de La Plata por una protesta docente

26 de Noviembre de 2025 | 11:54

Escuchar esta nota

El centro de La Plata era atravesado esta mañana por una jornada de protesta docente que incluía marcha, corte y manifestación, lo que derivó en una situación de caos vial. 

La movilización era llevada adelante por Suteba Multicolor, un sector de docentes que se opone a la conducción de Suteba y que en esta ocasión se manifestaba en rechazo al presupuesto de Educación para el próximo año en la Provincia. 

La jornada de lucha comenzó con una concentración en Plaza Italia, en 7 y 44. Los manifestantes, luego, se desplazaron por la avenida 7 hacia la Legislatura, a la altura de 51, en donde en horas del mediodía todavía permanecían apostados. 

Los docentes del gremio elevan consignas con el lema "no al presupuesto", en alusión a la ley presupuestaria para Educación del próximo año. 

Según consideran, la ley es "ajuste y precarización del gobierno de Axel Kicillof". 

"Basta de endeudamiento. Aumento salarial ya. Reapertura de paritarias. Contra la burocracia sindical", eran algunas de las consignas que desplegaban los manifestantes al tiempo que realizaban el corte vial sobre la avenida 7. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fotos: Adrián Sosa - EL DIA

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”

El COU, sin acuerdo: los 3 cambios que traban la reforma de una ordenanza clave para La Plata

Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17

Zaniratto no esquivó la pregunta por el pasillo de Estudiantes a Central: ¿a favor o en contra?
Últimas noticias de La Ciudad

Arrancaron las jornada interdisciplinarias en La Plata para fortalecer la atención primaria de la salud

Por obras, anuncian el cierre del acceso a la Autovía 2 desde La Plata

Sirenazo y escándalo en Ensenada: los bomberos denuncian que se quedaron sin fondos para operar

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Deportes
Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final
Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten
El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
Coletazos del pasillo: la financiera de Vallejos y el "PDFgate" acorralan a Chiqui Tapia
Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra
Espectáculos
Sorprendente revelación de la familia de Bruce Willis: donará su cerebro a la ciencia
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar en Telefe
Policiales
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”
Información General
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla