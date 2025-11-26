Marcha, corte y caos vehicular en pleno centro de La Plata por una protesta docente

El centro de La Plata era atravesado esta mañana por una jornada de protesta docente que incluía marcha, corte y manifestación, lo que derivó en una situación de caos vial.

La movilización era llevada adelante por Suteba Multicolor, un sector de docentes que se opone a la conducción de Suteba y que en esta ocasión se manifestaba en rechazo al presupuesto de Educación para el próximo año en la Provincia.

La jornada de lucha comenzó con una concentración en Plaza Italia, en 7 y 44. Los manifestantes, luego, se desplazaron por la avenida 7 hacia la Legislatura, a la altura de 51, en donde en horas del mediodía todavía permanecían apostados.

Los docentes del gremio elevan consignas con el lema "no al presupuesto", en alusión a la ley presupuestaria para Educación del próximo año.

Según consideran, la ley es "ajuste y precarización del gobierno de Axel Kicillof".

"Basta de endeudamiento. Aumento salarial ya. Reapertura de paritarias. Contra la burocracia sindical", eran algunas de las consignas que desplegaban los manifestantes al tiempo que realizaban el corte vial sobre la avenida 7.