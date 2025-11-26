Arrancaron las jornadas interdisciplinarias en La Plata para fortalecer la atención primaria de la salud

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó de la apertura de las primeras Jornadas Interdisciplinarias del Primer Nivel de Atención, un espacio de debate, intercambio y reflexión destinado a trabajadores sanitarios de la Municipalidad.

El encuentro tuvo lugar este miércoles en el hall del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y dejó inaugurada la propuesta, que continuará mañana en el emblemático espacio de 50 entre 6 y 7 con paneles temáticos, una feria de salud, talleres y la presentación de trabajos y relatos de experiencias en el ámbito.

“Estas jornadas son una oportunidad para poner en común lo que hacen nuestros equipos en cada barrio y fortalecer una mirada de salud integral, cercana y humana”, destacó Alak, y agregó: “Trabajamos por un primer nivel de atención que escuche, prevenga y acompañe a las familias platenses, articulando con todos los efectores”.

Durante los encuentros se ahonda en salud comunitaria, redes de salud, cuidados integrales, enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles y no transmisibles, salud mental, consumos problemáticos, salud sexual integral, equidad de género, cuidados perinatales, entre otras temáticas.

En ese sentido, la feria cuenta con diversos stands del Ministerio de Salud bonaerense, la Secretaría de Salud municipal e instituciones vinculadas en los que los asistentes pueden acceder a información sobre enfermedades, promoción y prevención, programas sanitarios y más temas de interés.

LOS PRESENTES

En el evento de apertura estuvieron presentes la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro; la secretaria de Salud del Municipio, Soledad Fernández; el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Mariano Salerno; el subsecretario de Salud Comunitaria, Isidro Lescano; la subsecretaria de Planificación, Promoción de la Salud Comunitaria y Centros de Salud, Marina Ocampos; y el director de la Región Sanitaria XI, Héctor Canales.

También participaron la subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud provincial, Leticia Ceriani; su par en Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; el subsecretario de Políticas en Cuidados de Salud, Jonatan Konfino; y el director provincial de Salud en la Niñez y la Adolescencia, Federico Paruelo.

Además, estuvieron en el acto inaugural el director del Hospital Elina de la Serna, Juan Pablo Cocozzella; el titular del Hospital Gutiérrez, Renato Scarafoni; su par en el Hospital San Juan de Dios, Luciana Brividoro; el director del Hospital San Martín, Martín Pedersoli; su par en el Hospital San Roque, Josefina Saintout; la directora del Hospital Rossi, Cecilia Jaschek; la del Hospital San Lucas, Mariel Moran; y la del Hospital Ingenieros, Gabriela Zurita.