Autorizan a China Eastern Airlines a operar en el país y realizará el vuelo comercial más largo del mundo

VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
Presupuesto 2026: Kicillof conseguiría los votos para aprobar el endeudamiento
El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Expectativa en el Concejo por una nueva reunión para debatir el COU
Miércoles y jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra
Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
Por obras, anuncian el cierre del acceso a la Autovía 2 desde La Plata
El Gobierno enviaría al Congreso el 9 de diciembre la Reforma Laboral
Designan a Alak para homenajear a Juan José Mussi en el Congreso de la Nación
La Plata, capital de las "explosiones": más festejos estudiantiles y crece la bronca de los vecinos
Marcha, corte y caos vehicular en pleno centro de La Plata por una protesta docente
Calor intenso en La Plata: anuncian 31º de máxima este miércoles y el alivio llegaría el viernes
Arrancaron las jornadas interdisciplinarias en La Plata para fortalecer la atención primaria de la salud
Sirenazo y escándalo en Ensenada: los bomberos denuncian que se quedaron sin fondos para operar
Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten
Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
El grupo Vila-Manzano, cerca de quedarse con las estaciones de servicio de Shell en Argentina
Autorizan a China Eastern Airlines a operar en el país y realizará el vuelo comercial más largo del mundo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
Los cambios que ya aplicó Milei en el mercado laboral, ¿dieron resultado?
Cuadernos de las coimas: “El dinero iba al departamento de los Kirchner”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Conectará Shanghai con Buenos Aires en poco más de 25 horas
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional emitió el aval regulatorio definitivo que faculta a China Eastern Airlines para iniciar sus servicios regulares en el país, que realizará el vuelo comercial más largo del mundo conectando Shanghai con Buenos Aires en poco más de 25 horas.
A pocas jornadas del vuelo inaugural, la subsecretaría de Transporte Aéreo formalizó esta decisión administrativa a través de la Disposición 42/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, y transforma en realidad operativa la planificación logística que la compañía asiática había adelantado meses atrás en sus sistemas globales de distribución.
Con fecha de inicio estipulada para el próximo 4 de diciembre representa un hito en la conectividad internacional al establecer el primer enlace comercial regular entre China y Argentina. El itinerario diseñado conecta el hub de Shanghai con Buenos Aires, utilizando a Auckland, en Nueva Zelanda, como escala técnica y comercial imprescindible.
La autorización abarca la explotación de servicios regulares tanto de pasajeros como de carga en la ruta designada como "Puntos en China - Puntos Intermedios - Puntos en Argentina".
Desde una perspectiva técnica, la operación se llevará a cabo con aeronaves Boeing 777-300ER, configuradas para afrontar una travesía que ostentará el título de la ruta comercial "directa" más larga del mundo. En la terminología aeronáutica, la categoría de "vuelo directo" se mantiene incluso existiendo una escala, siempre y cuando no se requiera cambio de aeronave ni de número de vuelo, condición que esta ruta cumple estrictamente.
La logística del vuelo implica una duración total estimada de 25 horas y 30 minutos. El esquema de frecuencias contempla dos salidas semanales desde Shanghai: los lunes y jueves a las 2hs. (hora local). La aeronave tocará suelo neozelandés a las 18:30hs. para, tras una detención de dos horas, emprender el tramo final hacia Buenos Aires, con arribo previsto a las 16:30hs.
LE PUEDE INTERESAR
El grupo Vila-Manzano, cerca de quedarse con las estaciones de servicio de Shell en Argentina
LE PUEDE INTERESAR
Un empujón: la economía creció 5% y esquiva la recesión
En el plano comercial, la venta de boletos ya se encuentra activa. El mercado ha validado tarifas de referencia que orbitan los 2.222 dólares por tramo en itinerarios de ida y vuelta, consolidando así una nueva puerta de entrada a Asia a través del Pacífico Sur, diversificando las opciones de conectividad para el mercado argentino.
La propuesta de China Eastern se posiciona, por diseño, como la opción más rápida del mercado. La escala técnica de solo dos horas en Auckland, sin cambio de avión, minimiza los tiempos entre 3 y 6 horas frente a sus competidores más cercanos, un activo invaluable para el viajero corporativo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí