Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ENTRENA MAÑANA

Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe

Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe

Enzo Martínez fue figura

26 de Noviembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

El festejo de los jugadores triperos tenía razón de ser, tanto en el campo de juego como en los vestuarios y aún en el micro que emprendió viaje hacia nuestra ciudad. El equipo, con orden y practicidad, mostró hambre. Así, superó una presión diferente, a la que no estaba acostumbrado: la de pelear por la parte alta de la tabla.

El Lobo demostró ante Unión que no está conforme con la salvación y nada más. Hay hambre y un grupo que tiene ganas de más, de abrazarse a una oportunidad que`puede ser única. Esas chances que este tipo de competencia eliminatoria le dio a Platense en el Apertura o en la Copa Argentina a patronato e Independien te Rivadavia. No hay que ser un equipo de figuras. Alcanza, a veces, con entrega y convencimiento.

El equipo demostró que puede jugar aún sin controlar los tiempos de partido. Unión lo superó en el complemento, pero supo convivir con el sufrimiento de jugar cerca de Insfrán e incluso sentirse acorralado. Y aún así, tuvo fuerzas para intentar sacar contras que podrían haber liquidado el partido.

El juego con Barracas tendrá fuerzas parejas. Sin el IVA de las ayudas arbitrales, equipo contra equipo el Lobo atraviesa un mejor momento. Serán 90 minutos (o 120) donde la actitud será clave. Si Gimnasia consigue repetir el juego que tuvo con Vélez o Platense, estará más cerca de una semifinal que puede ser histórica.

El Lobo volvió de Santa Fe sin bajas y en la vuelta a las prácticas Zaniratto podrá trabajar con los mismos nombres que fueron titulares en el 15 de abril.

CINCO AÑOS SIN DIEGO

Hace cinco años Diego Maradona se convirtió en leyenda. Y los clubes donde dejó huella le rindieron sus homenajes. El Lobo terminó festejando la clasificación después de medianoche y los jugadores vistieron camisetas con un parche en su honor. Argentinos, Boca, Newell’s, La Liga Profesional y Napoli también hicieron mención a la fecha. “Te vemos, te pensamos, te soñamos”, fue el mensaje del Bicho mientras Boca resaltó la frase “Esperé tanto este partido y ya se terminó”.

LEA TAMBIÉN

“El secreto es la unión del grupo”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El COU, trabado en comisión por falta de acuerdo en el Concejo

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Rivales del “poder” en el horizonte

El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque

Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17

Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes

Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

“El secreto es la unión del grupo”
Últimas noticias de Deportes

Rivales del “poder” en el horizonte

“El secreto es la unión del grupo”

Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17

Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes
Policiales
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
“Se durmió o se distrajo”, las dudas tras la tragedia
Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína
Se conocen las penas contra el “Clan Sena”
La Ciudad
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
Piden el arreglo de las calles en 49 de 27 a 29
Espectáculos
“Como un delincuente”: al Puma lo echaron de un avión
“Chicago Med”: el universo creado por Dick Wolf se sigue renovando
Cadena Perpetua cumple 35: “La amistad hace que esto suceda”
“Por un mundo sustentable”: Laura Speroni muestra sus pinturas y dibujos
“No entiendo a los hombres”: una obra en la que los varones muestran cómo viven el presente
Política y Economía
Un empujón: la economía creció 5% y esquiva la recesión
El Gobierno llevó a la Justicia a la financiera vinculada con Tapia
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
“El dinero iba al departamento de los Kirchner”
Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla