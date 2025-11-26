Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
El festejo de los jugadores triperos tenía razón de ser, tanto en el campo de juego como en los vestuarios y aún en el micro que emprendió viaje hacia nuestra ciudad. El equipo, con orden y practicidad, mostró hambre. Así, superó una presión diferente, a la que no estaba acostumbrado: la de pelear por la parte alta de la tabla.
El Lobo demostró ante Unión que no está conforme con la salvación y nada más. Hay hambre y un grupo que tiene ganas de más, de abrazarse a una oportunidad que`puede ser única. Esas chances que este tipo de competencia eliminatoria le dio a Platense en el Apertura o en la Copa Argentina a patronato e Independien te Rivadavia. No hay que ser un equipo de figuras. Alcanza, a veces, con entrega y convencimiento.
El equipo demostró que puede jugar aún sin controlar los tiempos de partido. Unión lo superó en el complemento, pero supo convivir con el sufrimiento de jugar cerca de Insfrán e incluso sentirse acorralado. Y aún así, tuvo fuerzas para intentar sacar contras que podrían haber liquidado el partido.
El juego con Barracas tendrá fuerzas parejas. Sin el IVA de las ayudas arbitrales, equipo contra equipo el Lobo atraviesa un mejor momento. Serán 90 minutos (o 120) donde la actitud será clave. Si Gimnasia consigue repetir el juego que tuvo con Vélez o Platense, estará más cerca de una semifinal que puede ser histórica.
El Lobo volvió de Santa Fe sin bajas y en la vuelta a las prácticas Zaniratto podrá trabajar con los mismos nombres que fueron titulares en el 15 de abril.
Hace cinco años Diego Maradona se convirtió en leyenda. Y los clubes donde dejó huella le rindieron sus homenajes. El Lobo terminó festejando la clasificación después de medianoche y los jugadores vistieron camisetas con un parche en su honor. Argentinos, Boca, Newell’s, La Liga Profesional y Napoli también hicieron mención a la fecha. “Te vemos, te pensamos, te soñamos”, fue el mensaje del Bicho mientras Boca resaltó la frase “Esperé tanto este partido y ya se terminó”.
