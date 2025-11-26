Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El indicador volvió a terreno positivo

Un empujón: la economía creció 5% y esquiva la recesión

El EMAE mostró subas interanuales y mensuales, con fuerte impulso de la intermediación financiera y la pesca. Solo dos sectores cerraron a la baja. En el año la mejora es del 5,2%

Un empujón: la economía creció 5% y esquiva la recesión
26 de Noviembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

La actividad económica registró en septiembre una variación positiva de 5% frente al mismo mes del 2024, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC. En la comparación mensual, el índice avanzó 0,5%, lo que permitió consolidar un tercer trimestre con crecimiento frente al período abril-junio.

El informe del organismo marcó que, en términos desestacionalizados, la actividad también subió 0,5%, mientras que el componente tendencia-ciclo mejoró 0,1%. Con estos números, septiembre se transformó en el segundo mejor registro desde junio del 2022 dentro de la serie desestacionalizada, al ubicarse en 153,6 puntos, apenas por debajo de los 154,2 observados aquel año.

Entre enero y septiembre, el nivel de actividad acumuló un incremento de 5,2% respecto del mismo período del año previo. El desempeño interanual de septiembre estuvo traccionado por trece de los quince sectores relevados por el INDEC, con picos muy marcados. La pesca encabezó la expansión con un salto de 58,2%, mientras que la intermediación financiera avanzó 39,7% y fue el rubro con mayor incidencia positiva en el EMAE. Más atrás se ubicaron explotación de minas y canteras (8,1%), hoteles y restaurantes (7%), actividades inmobiliarias y empresariales (5%) y construcción (4,3%).

El comercio mayorista y minorista aumentó 2,2%, el transporte y las comunicaciones 2,6%, y el agro mostró un progreso más moderado, de 0,8%. La enseñanza y los servicios sociales y de salud también se movieron en terreno positivo, con mejoras de 0,8% y 0,7% respectivamente.

Solo dos sectores restaron puntos al índice general: la industria manufacturera, con una baja de 1%, y la administración pública y defensa, que retrocedió 0,7%. Entre ambos recortaron 0,19 puntos porcentuales al crecimiento interanual.

El avance de septiembre se dio en un contexto de revisiones al alza por parte del INDEC sobre datos previos, lo que permitió consolidar una mejora del 0,5% en el promedio del tercer trimestre frente al anterior y esquivar la recesión que proyectaban algunas consultoras privadas.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno llevó a la Justicia a la financiera vinculada con Tapia

LE PUEDE INTERESAR

El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país

De esta manera, el EMAE confirmó que la economía mantuvo una trayectoria expansiva apoyada en servicios financieros, pesca, minería y actividades inmobiliarias, mientras que la industria quedó rezagada en un mes de alto nivel de actividad general.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El COU, trabado en comisión por falta de acuerdo en el Concejo

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes

El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque

Rivales del “poder” en el horizonte

Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17

Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

Revuelo por la jura de una libertaria en el Senado
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno llevó a la Justicia a la financiera vinculada con Tapia

El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país

“El dinero iba al departamento de los Kirchner”

Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS
Información General
Sarampión: un nuevo brote enciende las alarmas
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Policiales
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
“Se durmió o se distrajo”, las dudas tras la tragedia
Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína
Se conocen las penas contra el “Clan Sena”
Espectáculos
“Como un delincuente”: al Puma lo echaron de un avión
“Chicago Med”: el universo creado por Dick Wolf se sigue renovando
Cadena Perpetua cumple 35: “La amistad hace que esto suceda”
“Por un mundo sustentable”: Laura Speroni muestra sus pinturas y dibujos
“No entiendo a los hombres”: una obra en la que los varones muestran cómo viven el presente
Deportes
Rivales del “poder” en el horizonte
“El secreto es la unión del grupo”
Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17
Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe
Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla