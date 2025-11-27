Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Marcas y Tendencias

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

27 de Noviembre de 2025 | 15:06

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, a veces agota. Por eso, EL DIA exhibe los domingos una propuesta diferente: mostrar lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

 • Citas, amor y sexo después de los 50 años: aplicaciones románticas en la adultez. Hace ya muchos años que las aplicaciones de citas ganaron terreno al momento de conocer personas rompiendo el tabú sobre las relaciones en la gente mayor. 

Lo viejo sirve: la ropa vintage irrumpe en La Plata. Las ferias americanas y distintos emprendimientos en nuestra ciudad marcan el camino de una nueva forma de vestirnos. Cuidar la ropa, reciclarla y sobre todo, hacerla durar: la nueva dinámica. 

Qué piensan los adolescentes argentinos: entre casinos ilegales, miedos y el mundo del trabajo. Un nuevo informe de Unicef revela las tensiones que atraviesan a chicas y chicos de 13 a 17 años en 2025: auge de las apuestas online, más violencia, más ansiedad y un mapa persistente de desigualdad que condiciona expectativas y decisiones. 

Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis. Tras un año separados, la ex pareja enfrenta un divorcio que pone en juego la fortuna acumulada durante 18 años de matrimonio y tres hijos.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Tags
