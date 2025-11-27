Renovación parcial de autoridades en la Agremiación Médica Platense: quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo

Se llevó a cabo ayer la Asamblea Anual Ordinaria de la Agremiación Médica Platense. En la misma se trató el Orden del día, aprobándose la memoria institucional y el balance anual, pero también se confirmaron los médicos que pasarán a formar parte del Consejo Directivo de la AMP.

Tras la votación, se proclamó la única lista presentada para la renovación de autoridades. Se trata de la Lista 10 Honestidad Médica, integrada por los siguientes candidatos: Dr. Nicolás Tibaldi, Dra. Andrea Fabris, Dr. Rodrigo Matamoros, Dr. Adriano Del Bono, Dr. Guillermo Bertoni, Dr. Patricio Andrade, Dr. Federico Rodríguez Mosquera, Dr. Juan Ignacio Valeff, Dr. Elías Cuevas, Dr. Pedro Quieto, Dr. Francisco De Pierris, Dr. Felipe Kenny y Dr. Mariano Carlos D´Elía.

En esta oportunidad la renovación parcial del Consejo Directivo incluye: 5 Vocales Titulares por dos años; 4 Vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisor de Cuentas Suplente.

El Dr. Nicolás Tibaldi compartió sus sensaciones ante este nuevo período: “En esta nueva etapa del Consejo continuaremos en la defensa inquebrantable del servicio prestacional y en la lucha por la recomposición del honorario médico. Así como también seguiremos la misma política que venimos teniendo, hace ya dos años, de acercar la Agremiación al agremiado, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia. Hay grandes desafíos por delante y es importante que todos los médicos tiremos para el mismo lado”.

Asimismo, la Dra. Andrea Fabris, valoró el recorrido transitado hasta aquí junto a sus pares: “Me siento muy feliz con esta continuidad de trabajo compartido junto a un grupo de profesionales comprometidos con los intereses de los todos los agremiados, en un contexto social y económico que, sabemos, es muy difícil.”

Por último el actual presidente de la AMP, Dr. Gastón Quintans, expresó su satisfacción por la realización de esta nueva Asamblea que contó con el apoyo unánime de los presentes: “El trabajo que se viene realizando en la Agremiación es bastante arduo y es bueno que se sume gente nueva, sangre joven, con ideas renovadas… la idea nuestra es seguir trabajando en pos de mejorar el honorario médico y las condiciones de trabajo de todos los agremiados. Fue un año difícil, más que nada por la situación que vive el sistema prestacional, por eso el desafío es aportar todo nuestro esfuerzo para mejorarlo. Estamos muy esperanzados con el nuevo Concejo ¡y a seguir trabajando!”.