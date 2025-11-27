Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"

"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
No cede la tensión entre la AFA y los hinchas de clubes argentinos, en medio del conflicto con Estudiantes. Fanáticos y asociados acusan a los dirigentes de “seca-nuca” luego de compartir comunicados en apoyo a Claudio Tapia y Toviggino.
En los comunicados oficiales de diferentes clubes del ascenso que circularon durante la tarde de ayer, primó el mismo espíritu defensor de Tapia y su gestión: “Expresamos nuestro acompañamiento a la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su Presidente Claudio "Chiqui" Tapia, frente a los ataques mediáticos que buscan desacreditar el trabajo realizado en estos años”.
Desde la Liga Mendocina de Fútbol pasando por Racing de Córdoba, Quilmes, San Telmo, Atlanta, Nueva Chicago, Colegiales, Deportivo Madryn y Defensores de Belgrano, entre otros, se sumaron a estas acciones.
LEA TAMBIÉN
Clubes salieron con un comunicado de apoyo a Tapia y Toviggino y en las redes estallaron con el "seca-nucas"
Ante esto, varios sectores de socios e hinchas de las instituciones involucradas, encabezaron comunicados en contra y los acusaron de “seca-nucas”: “Desde Ferro en el Espacio repudiamos el comunicado oficial emitido por el club, ya que creemos no se corresponde con la voluntad y el sentir de la mayoría de sus asociados e hinchas. Lamentamos ver como quienes nos representan priorizan otros intereses, sumándose a defender a quienes, desde el poder, nos roban desde hace mucho años. Ferro es de los socios, la AFA también”.
“Paso a Paso Tatengue reafirma su repudio al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y a todos los clubes seca-nucas que buscan promover o impulsar la corrupción del fútbol argentino. Festejamos ataques al comité ejecutivo elegido democráticamente en una muy "transparente" elección 38 a 38”, escribieron este sector de hinchas de Unión.
Y así, a medida que pasan las horas se suman nuevos repudios. A tal punto escaló el enojo de los hinchas y socios de fútbol argentino que durante el partido de Lanús y Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura cantaron contra Tapia, al igual que en el recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena.
REPUDIO AL COMUNICADO OFICIAL EMITIDO POR EL CLUB. https://t.co/lzjJjAcF2N pic.twitter.com/eOuTChSRl1— Ferro En El Espacio 🚀💚 (@FerroenEspacio) November 26, 2025
𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙤𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙈 ✍🏻 pic.twitter.com/eZxMua8aCc— PasoaPaso Tatengue (@PaProjiblanco) November 26, 2025
La gente de Lanús CANTÓ CONTRA CHIQUI TAPIA.— Mateo Aymard (@Mateoaymard) November 27, 2025
En el mismo lugar en el que pusieron una bandera a favor de él.
No hay que confundir, no es contra los clubes, ni sus hinchas. Esto es contra los dirigentes. Porque hoy, los clubes no son de los socios, son de los dirigentes. pic.twitter.com/CeFTZ7Ydfn
Recital de Calamaro en Movistar Arena. En vivo. Está pasando. pic.twitter.com/NMBdpEP5j1— Gen (@GenRiver) November 27, 2025
