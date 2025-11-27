Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"

Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
27 de Noviembre de 2025 | 15:10

No cede la tensión entre la AFA y los hinchas de clubes argentinos, en medio del conflicto con Estudiantes. Fanáticos y asociados acusan a los dirigentes de “seca-nuca” luego de compartir comunicados en apoyo a Claudio Tapia y Toviggino. 

En los comunicados oficiales de diferentes clubes del ascenso que circularon durante la tarde de ayer, primó el mismo espíritu defensor de Tapia y su gestión: “Expresamos nuestro acompañamiento a la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su Presidente Claudio "Chiqui" Tapia, frente a los ataques mediáticos que buscan desacreditar el trabajo realizado en estos años”.

Desde la Liga Mendocina de Fútbol pasando por Racing de Córdoba, Quilmes, San Telmo, Atlanta, Nueva Chicago, Colegiales, Deportivo Madryn y Defensores de Belgrano, entre otros, se sumaron a estas acciones. 

Ante esto, varios sectores de socios e hinchas de las instituciones involucradas, encabezaron comunicados en contra y los acusaron de “seca-nucas”: “Desde Ferro en el Espacio repudiamos el comunicado oficial emitido por el club, ya que creemos no se corresponde con la voluntad y el sentir de la mayoría de sus asociados e hinchas. Lamentamos ver como quienes nos representan priorizan otros intereses, sumándose a defender a quienes, desde el poder, nos roban desde hace mucho años. Ferro es de los socios, la AFA también”.

“Paso a Paso Tatengue reafirma su repudio al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y a todos los clubes seca-nucas que buscan promover o impulsar la corrupción del fútbol argentino. Festejamos ataques al comité ejecutivo elegido democráticamente en una muy "transparente" elección 38 a 38”, escribieron este sector de hinchas de Unión.

Y así, a medida que pasan las horas se suman nuevos repudios. A tal punto escaló el enojo de los hinchas y socios de fútbol argentino que durante el partido de Lanús y Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura cantaron contra Tapia, al igual que en el recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena.

 

 

 

 

