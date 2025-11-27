Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
27 de Noviembre de 2025 | 08:42

Escuchar esta nota

El Torneo Clausura ingresa en su etapa decisiva y la AFA oficializó los días, horarios y árbitros para los cuartos de final, donde habrá fuerte presencia platense: Estudiantes abrirá la serie el sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que Gimnasia buscará dar el golpe el lunes frente a Barracas Central en el Claudio Tapia.

El Pincha, que se metió en la fase final como octavo de la Zona A, tendrá un cruce exigente frente a Central Córdoba. El partido se disputará el sábado 29 de noviembre a las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades. La AFA designó a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, con Silvio Trucco a cargo del VAR. 

El Lobo, séptimo de la Zona B tras un sprint final clave, jugará su cruce el lunes 1 de diciembre a las 17.00, visitando a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia. El encargado de impartir justicia será Hernán Mastrángelo, mientras que Jorge Baliño estará en el VAR.

 

 

Cuartos de final - Árbitros

 

Sábado 29 de noviembre

21.30: Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) vs. Estudiantes de La Plata (8A) (Estadio Único Madre de Ciudades)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

 

Domingo 30 de noviembre

 

18.30: Boca Juniors (1A) vs. Argentinos Juniors (5B) (Bombonera)

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

 

Lunes 1 de diciembre

 

17.00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia La Plata (7B) (Estadio Claudio Fabián Tapia)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Maximiliano del Yesso

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

 

21.30: Racing (3A) vs. Tigre (7A) (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi

