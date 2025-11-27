Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo
El Torneo Clausura ingresa en su etapa decisiva y la AFA oficializó los días, horarios y árbitros para los cuartos de final, donde habrá fuerte presencia platense: Estudiantes abrirá la serie el sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que Gimnasia buscará dar el golpe el lunes frente a Barracas Central en el Claudio Tapia.
El Pincha, que se metió en la fase final como octavo de la Zona A, tendrá un cruce exigente frente a Central Córdoba. El partido se disputará el sábado 29 de noviembre a las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades. La AFA designó a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, con Silvio Trucco a cargo del VAR.
El Lobo, séptimo de la Zona B tras un sprint final clave, jugará su cruce el lunes 1 de diciembre a las 17.00, visitando a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia. El encargado de impartir justicia será Hernán Mastrángelo, mientras que Jorge Baliño estará en el VAR.
21.30: Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) vs. Estudiantes de La Plata (8A) (Estadio Único Madre de Ciudades)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
18.30: Boca Juniors (1A) vs. Argentinos Juniors (5B) (Bombonera)
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota
17.00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia La Plata (7B) (Estadio Claudio Fabián Tapia)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Maximiliano del Yesso
Asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero
21.30: Racing (3A) vs. Tigre (7A) (Cilindro de Avellaneda)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi
