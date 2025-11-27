Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se conocerá el veredicto del femicidio de Romina Videla en La Plata

Se conocerá el veredicto del femicidio de Romina Videla en La Plata
27 de Noviembre de 2025 | 14:54

Escuchar esta nota

El Tribunal Oral y Criminal Nº 4 de La Plata pronunciará este viernes 28 de Noviembre el veredicto por el juicio que se le siguió a Héctor Carrizo (65).  

La audiencia tendrá lugar al mediodía, con la lectura oficial prevista para las 13 h, en la sala principal del fuero penal platense, ubicada en la calle 8, entre 56 y 57. 

El acusado está siendo juzgado por la muerte de Romina Videla, cuyo deceso ocurrió a partir de un siniestro registrado el 27 de marzo de 2020, en una vivienda situada en 519 (entre 184 y 185), en el barrio de Melchor Romero. 

Según la investigación de la UFI N.º 17, la fiscalía a cargo de Eugenia Di Lorenzo sostiene que Carrizo habría amenazado a Videla, luego retiró de la casa a los seis hijos que convivían con la pareja y finalmente provocó un incendio. Videla sufrió quemaduras en cerca del 80 % de su cuerpo y falleció días después en el hospital Hospital Alejandro Korn. 

Carrizo se encuentra detenido desde el momento del hecho. Su defensa técnica y particular, liderada por Juan Di Nardo, reclama su absolución, mientras que la fiscalía, con el fiscal Lucas Domsky, solicita que se le aplique la pena de prisión perpetua. 

En paralelo, familiares del acusado expresaron públicamente su convicción de que Carrizo es inocente, alegando que no existen pruebas objetivas que lo vinculen al delito. En cambio, allegados a Videla denunciaron que ella ya había sido víctima de episodios previos de violencia de género y que Carrizo mostraba conductas agresivas. 

La comunidad judicial y policial de La Plata permanece atenta a la lectura del fallo, cuya conclusión definirá el destino legal de Carrizo y cerrará una etapa clave en el proceso por este grave hecho que causó conmoción en el barrio y que, además, reavivó el debate sobre la violencia de género, el rol de la justicia y la protección de las víctimas.
 

