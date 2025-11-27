Alak acompañó el inicio del congreso que celebra los 60 años de la Facultad de Odontología

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó de la ceremonia inaugural del Congreso Internacional 60º Aniversario de la Facultad de Odontología (FOLP) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se extenderá hasta el sábado 29 de noviembre en el Centro de Posgrado y Convenciones Sergio Karakachoff.

A lo largo de las tres jornadas y bajo el objetivo de generar espacios de intercambio que fomenten la construcción de una odontología cada vez más ética, solidaria y comprometida, habrá charlas, almuerzos, encuentros, workshops y otras actividades.

Además, durante el acto de apertura se celebraron los 55 años de la primera promoción de la facultad con entrega de diplomas y se homenajeó con el diploma Doctor Honoris Causa a la profesora emérita Dra. María Mercedes Medina.

“Es un orgullo acompañar a la Facultad de Odontología en este aniversario, que refleja seis décadas de formación, investigación y compromiso con la salud pública”, remarcó Alak, y agregó: “Este congreso renueva esa vocación, pensando los nuevos desafíos de la educación y la atención odontológica, y fortaleciendo el vínculo con la comunidad platense”.

Estuvieron presentes el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, la vicepresidenta institucional de la UNLP, Andrea Mariana Varela, el decano de la Facultad de Odontología, Gabriel Lazo, la vicedecana, María Mercedes Medina, y la presidenta del Congreso, Georgina Santangelo.

También el presidente de la Sociedad Odontológica de La Plata, Dardo Pereira, el decano de la Facultad de Odontología de la UBA, Pablo Alejandro Rodríguez, el presidente de la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada, Sergio Curutchet, y la presidenta de la Caja de Odontólogos, Rosana Asensio.

Además, participaron autoridades y representantes de secretarías de la UNLP, de la Facultad de Odontología platense y de otras facultades de Odontología nacionales y privadas, conferencistas nacionales e internacionales, becarios, alumnos y egresados.