Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno por el Día Nacional de la Defensa Civil

Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno por el Día Nacional de la Defensa Civil

Foto: Adrián Sosa

27 de Noviembre de 2025 | 10:10

Escuchar esta nota

La Plaza Moreno de La Plata luce desde anoche con un escenario inusual, digno de una película de acción. Incluso sorprendió que hasta un helicóptero bajó en pleno corazón de la Ciudad. Ya desde la mañana pueden verse stands y vehículos como motos de agua y hasta los clásicos buggies que se utilizan en las playas, pero ploteados con las insignias de los bomberos.

¿De qué se trata la movida? Todo tiene una explicación: hoy se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil, por lo que esta mañana se lleva a cabo un “Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias”, organizado por la Provincia. El mismo comenzó a las 10 y se extenderá hasta las 17. Los visitantes podrán conocer cómo es el trabajo de quienes arriesgan sus vidas en distintos eventos.

Lo cierto es que el Día Nacional de la Defensa Civil se conmemora en recuerdo del terremoto ocurrido el 23 de noviembre de 1977, en reconocimiento al papel fundamental de la Junta Nacional de Defensa Civil tras el devastador terremoto ocurrido en Caucete, Provincia de San Juan.

 

En el espacio verde de 14 entre 51 y 53 se lleva a cabo esta jornada de encuentro "para reconocer la labor y el compromiso de todos los integrantes del Sistema de Defensa Civil, quienes trabajan de manera permanente en la prevención, respuesta y gestión de emergencias, articulando esfuerzos con múltiples organismos públicos y voluntarios", explicaron los organziadores.

"El objetivo es promover la visibilidad institucional del Sistema de Defensa Civil a nivel provincial y municipal. Difundir buenas prácticas en gestión del riesgo y respuesta ante emergencias. Generar un espacio de intercambio técnico y comunitario. Fomentar la participación y capacitación ciudadana en temas de autoprotección y prevención", agregaron.

LE PUEDE INTERESAR

El Tren Roca normaliza su servicio tras un siniestro en Berazategui

LE PUEDE INTERESAR

Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"

Del evento participan el Sistema de Emergencias de la PBA, defensas civiles municipales, organismos de respuesta y entidades vinculadas a la seguridad y asistencia en emergencias, quienes ocupan sus stands donde presentan actividades de prevención desarrolladas junto a su comunidad; material informativo y audiovisual sobre planes locales de emergencia; muestras de equipamiento; herramientas y protocolos operativos; demostraciones en tiempo real de técnicas o maniobras de trabajo; simulacros, prácticas de RCP y primeros auxilios; exhibición de equipos de radiocomunicación; centros de comando móviles y logística; charlas sobre alertas meteorológicas; sistemas de comunicación y coordinación interinstitucional; Talleres abiertos sobre elaboración de planes familiares de emergencia, entre otras actividades.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata
Multimedia

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Foto: Adrián Sosa

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos

Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
Últimas noticias de La Ciudad

El Tren Roca normaliza su servicio tras un siniestro en Berazategui

Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"

Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo

La UNLP abre hoy sus puertas al Congreso Internacional de Odontología
Deportes
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuelve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Tensa calma; sale el fallo: el Pincha espera para responder
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Espectáculos
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Policiales
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió 
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla