Muerte en el acantilado de Mar del Plata: este es el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata

Un video subido a YouTube hace unos meses —titulado "Entrada a escalera de barranca de los lobos, Precaución ¡No recomendable para niños!"— advertía sobre los riesgos de acercarse al borde.

El lugar pertenece al sector conocido como Barranca de Los Lobos, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11, frente a lo que se conoce como Estancia La Moringa.

La escalera conduce desde una plataforma elevada de hormigón hacia la playa, atravesando el acantilado. Pero según vecinos y quienes hicieron el video, la estructura lleva tiempo sufriendo los efectos de la erosión, lo que habría dejado en condiciones precarias tanto la plataforma como los descansos intermedios.

Lo que muestra el video

El material audiovisual —de apenas un minuto— exhibe con claridad la zona desde donde ocurrió la caída. Se distingue la plataforma de hormigón, sin barandas ni protecciones, y el borde demasiado cercano al acantilado. Ya entonces, el autor advertía: “no recomendable para niños”.

Además, el video pone en evidencia la peligrosidad no solo del borde superior, sino también de los peldaños y descansos intermedios de la escalera —lugares donde hay riesgo de caída si no se avanza con extrema precaución.

Qué dicen las primeras hipótesis tras la tragedia

Según los informes preliminares, la víctima —identificada por las fuentes como Leticia Lembi (33) oriunda de Tres Arroyos— cayó desde una altura estimada de 25 metros.

Estaba con un primo y otros amigos cuando ocurrió el hecho; algunos testigos señalan que la mujer habría intentado sacarse una foto en la plataforma superior, momento en que perdió el equilibrio.

El impacto fue mortal de forma inmediata. El rescate se complicó por la pendiente del acantilado y el avance de la marea; los equipos de emergencia trabajaron para recuperar el cuerpo.