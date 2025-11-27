"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
Superjueves en el Concejo: se aprobó el aumento de tasas, el Cementerio y debaten Presupuesto y nuevo Sistema de Transporte
Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
VIDEO.- Muerte en el acantilado: el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata
El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos de los futbolistas pegan la vuelta al Lobo?
EXCLUSIVO.- Cambios en alturas y viviendas por parcela en La Plata: el proyecto completo del Código de Ordenamiento Urbano
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
Detenidos por maltrato animal en La Plata y ocho perros en condiciones extremas
Se conocerá el veredicto del femicidio de Romina Videla en La Plata
Tenso cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora: “Sos peroncha y feminista”
Con una cuchilla y una "yuga": atraparon a una banda juvenil que tenía en vilo a la zona céntrica
Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia que la salpica
VIDEO. Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno
Reforma laboral: para el Gobierno, hay más acuerdos que diferencias con la CGT
Casamiento cancelado: los motivos para la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich
Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense
Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
Anses oficializó el último aumento de 2025 para jubilaciones y asignaciones familiares
Venezuela revocó las concesiones a seis compañías aéreas internacionales
Cómo acceder al Certificado Único de Discapacidad: hoy, importante charla en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un impactante operativo policial realizado en la localidad platense de Los Hornos permitió rescatar a ocho perros que se encontraban en un estado sanitario alarmante y terminó con la aprehensión de dos personas acusadas de maltrato y actos de crueldad animal. La intervención se concretó en el marco de una investigación impulsada por la UFI Nº17, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, especializada en delitos de este tipo.
El procedimiento se llevó a cabo el 29 de octubre de 2025 en una vivienda ubicada en la zona de 164 bis entre 62 y 63. Hasta allí llegaron efectivos policiales tras una serie de denuncias formuladas por vecinos del barrio, quienes advirtieron que una pareja del lugar estaría sometiendo a una galga adulta a situaciones reiteradas de violencia, abandono y explotación con fines comerciales. Según los testimonios, el animal había parido recientemente y tanto ella como sus siete crías permanecían en total desprotección.
Las alertas se intensificaron cuando proteccionistas acercaron fotografías que mostraban la gravedad del cuadro, lo que motivó a la fiscalía a ordenar un registro domiciliario urgente. Con la autorización judicial correspondiente, personal de la Comisaría Tercera ingresó al domicilio señalado y se encontró con una escena que confirmó la denuncia inicial.
Dentro de la vivienda se hallaron siete cachorros tipo galgo (tres hembras y cuatro machos) y una perra adulta también de la misma raza, todos en evidente estado de abandono. Según detallaron fuentes policiales, los animales presentaban un cuadro generalizado de desnutrición, falta de higiene, ausencia total de cuidados veterinarios y un deterioro físico marcado.
La galga adulta, en particular, tenía lesiones visibles, cortes y signos compatibles con hemorragias internas, lo que coincide con un parto ocurrido unas tres semanas antes. El estado del animal reflejaba claramente un prolongado sufrimiento.
Ante la gravedad de la situación, los oficiales procedieron inmediatamente a la detención de los responsables del domicilio:
María Soledad La Porta (35 años)
LE PUEDE INTERESAR
Se conocerá el veredicto del femicidio de Romina Videla en La Plata
Jorge Agustín Arriola (24 años)
Ambos quedaron imputados por violación a la Ley 14.346, que sanciona los malos tratos y los actos de crueldad hacia los animales, delito por el cual podrían enfrentar penas de prisión.
En paralelo, los ocho perros fueron rescatados y trasladados a distintos hogares de tránsito administrados por organizaciones proteccionistas. Veterinarios que intervinieron en el lugar realizaron las primeras curaciones y evaluaciones clínicas, y advirtieron que el estado general de los animales es “delicado”, por lo que necesitarán controles constantes, asistencia nutricional y tratamiento médico especializado.
El caso generó gran indignación entre vecinos y activistas de la zona, quienes esperan que la causa avance rápidamente en la justicia y que los animales puedan recuperarse tras haber vivido en un contexto de extrema vulnerabilidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí