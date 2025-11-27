Detenidos por maltrato animal en La Plata y ocho perros en condiciones extremas

Un impactante operativo policial realizado en la localidad platense de Los Hornos permitió rescatar a ocho perros que se encontraban en un estado sanitario alarmante y terminó con la aprehensión de dos personas acusadas de maltrato y actos de crueldad animal. La intervención se concretó en el marco de una investigación impulsada por la UFI Nº17, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, especializada en delitos de este tipo.

El procedimiento se llevó a cabo el 29 de octubre de 2025 en una vivienda ubicada en la zona de 164 bis entre 62 y 63. Hasta allí llegaron efectivos policiales tras una serie de denuncias formuladas por vecinos del barrio, quienes advirtieron que una pareja del lugar estaría sometiendo a una galga adulta a situaciones reiteradas de violencia, abandono y explotación con fines comerciales. Según los testimonios, el animal había parido recientemente y tanto ella como sus siete crías permanecían en total desprotección.

Las alertas se intensificaron cuando proteccionistas acercaron fotografías que mostraban la gravedad del cuadro, lo que motivó a la fiscalía a ordenar un registro domiciliario urgente. Con la autorización judicial correspondiente, personal de la Comisaría Tercera ingresó al domicilio señalado y se encontró con una escena que confirmó la denuncia inicial.

Dentro de la vivienda se hallaron siete cachorros tipo galgo (tres hembras y cuatro machos) y una perra adulta también de la misma raza, todos en evidente estado de abandono. Según detallaron fuentes policiales, los animales presentaban un cuadro generalizado de desnutrición, falta de higiene, ausencia total de cuidados veterinarios y un deterioro físico marcado.

La galga adulta, en particular, tenía lesiones visibles, cortes y signos compatibles con hemorragias internas, lo que coincide con un parto ocurrido unas tres semanas antes. El estado del animal reflejaba claramente un prolongado sufrimiento.

Ante la gravedad de la situación, los oficiales procedieron inmediatamente a la detención de los responsables del domicilio:

María Soledad La Porta (35 años)

Jorge Agustín Arriola (24 años)



Ambos quedaron imputados por violación a la Ley 14.346, que sanciona los malos tratos y los actos de crueldad hacia los animales, delito por el cual podrían enfrentar penas de prisión.

En paralelo, los ocho perros fueron rescatados y trasladados a distintos hogares de tránsito administrados por organizaciones proteccionistas. Veterinarios que intervinieron en el lugar realizaron las primeras curaciones y evaluaciones clínicas, y advirtieron que el estado general de los animales es “delicado”, por lo que necesitarán controles constantes, asistencia nutricional y tratamiento médico especializado.

El caso generó gran indignación entre vecinos y activistas de la zona, quienes esperan que la causa avance rápidamente en la justicia y que los animales puedan recuperarse tras haber vivido en un contexto de extrema vulnerabilidad.