Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?

La AFA confirmó a los árbitros que impartirán justicia en dos de los cruces más esperados de los cuartos de final del Torneo Clausura: Yael Falcón Pérez estará en Central Córdoba – Estudiantes, mientras que Hernán Mastrángelo será el juez en Barracas Central – Gimnasia. Ambos llegan con historiales y recorridos muy distintos, pero parejos con los clubes individualmente hablando.
Con una temporada cargada de presencias fuera del país, Yael Falcón Pérez se transformó en uno de los árbitros argentinos con mayor rodaje internacional: participó del Mundial de Clubes, dirigió en Copa Libertadores, Sudamericana, la Liga de Arabia Saudita y en Argentina prácticamente no tuvo ausencias. Su designación para Central Córdoba vs. Estudiantes, el sábado 29 de noviembre en el Madre de Ciudades, lo coloca otra vez en un escenario caliente.
Este año lo dirigió una sola vez: el 2-0 del Pincha ante River en Núñez. En total, Falcón Pérez arbitró a Estudiantes 12 veces, con un saldo de: 6 triunfos, 4 empates, 2 derrotas y 4 penales a favor.
Siete de esos partidos fueron fuera de La Plata: dos caídas, dos igualdades y el resto victorias. Entre los encuentros más recordados aparecen la semifinal de Copa Argentina 2023 ante Boca y la final de Supercopa Argentina 2024 contra River, donde el Pincha levantó el título.
Al Ferroviario lo dirigió siete veces: 2 victorias, 2 empates, 3 derrotas, con 2 expulsados y 2 penales en contra. Fue también el juez de la final de Copa Argentina que coronó a Central Córdoba frente a Vélez. En Santiago presenta un rendimiento dividido: dos triunfos y dos caídas.
De los 14 enfrentamientos oficiales, el registro muestra: 6 victorias de Estudiantes, 4 de Central Córdoba y 4 empates. En los últimos cinco choques (2024-2025), la paridad domina: dos victorias por lado y un empate.
Muy distinto es el recorrido reciente de Hernán Mastrángelo, quien dirigió mucho menos durante el Clausura: estuvo ausente entre las fechas 9 y 14, un parate que llamó la atención para un árbitro con alto volumen de designaciones en temporadas anteriores.
Será el encargado de impartir justicia en Barracas Central vs. Gimnasia, el lunes 1 de diciembre en el Claudio Fabián Tapia. Este año, por ejemplo, dirigió el 1-0 de Gimnasia sobre Platense y los dos 2-1 de Barracas Central ante Unión y Newell’s.
Mastrángelo es uno de los árbitros que más veces tuvo al Lobo: 19 partidos. 8 victorias, 8 derrotas, 3 empates, 3 expulsados de Gimnasia y 0 penales a favor del Tripero. Como visitante, Gimnasia lo tuvo 8 veces, con una sola victoria: el 4-2 ante Argentinos Juniors en 2023. También dirigió un duelo entre ambos: Gimnasia 2-0 Barracas, en marzo de 2024 (con un penal que no le cobró al Tripero).
A Barracas lo arbitró cuatro veces: 2 triunfos, 2 derrotas, un penal a favor y sin expulsiones.
A lo largo de la historia, Gimnasia domina con claridad: 14 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Desde el ascenso del Guapo a Primera, la ventaja se mantiene: 4 victorias del Lobo, 1 empate y 1 caída.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
