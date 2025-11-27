Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

El Mundo

El papa León XIV inició su recorrida por Medio Oriente

Visitará Turquía y Beirut en su primer viaje internacional

El papa León XIV inició su recorrida por Medio Oriente
27 de Noviembre de 2025 | 10:08

Escuchar esta nota

El avión que trasladaba al papa León XIV aterrizó en Turquía, primera etapa de la recorrida por Medio Oriente en lo que representa su primer viaje internacional.

El Sumo Pontífice visitará también Beirut y hacia allí se puso en marcha, a bordo de un avión de Ita Airways, acompañado por un nutrido grupo de 81 periodistas.

Precisamente, el viaje se inició con el saludo a los representantes de los medios internacionales que lo acompañan en su “peregrinación” por Medio Oriente. “Esperamos anunciar, transmitir y proclamar lo importante que es la paz en todo el mundo. Más allá de cualquier diferencia, todos somos hermanos y hermanas. ¡Feliz Acción de Gracias a los estadounidenses aquí presentes! Es un día maravilloso para celebrarlo y quiero comenzar dando las gracias a cada uno de ustedes por el servicio que prestan al Vaticano, a la Santa Sede y a mi persona, pero también al mundo entero”, les dijo.

Al Papa se lo vio sonriente, hablando en inglés a periodistas, camarógrafos y fotógrafos de unas 20 agencias internacionales que lo acompañan en su primer viaje, de acuerdo a lo que indica Vatican News.

El primer viaje internacional de León XIV se inicia bajo el lema del testimonio y el encuentro. “El Sucesor de Pedro vuela a Medio Oriente para confirmar en la fe y llevar la belleza de Cristo, que salva a toda la humanidad”, afirma la nota del citado medio.

Según ese informe, “es grande la expectativa de las comunidades católicas y no sólo de ellas, en ambos países, situados en continentes” que todavía no se libraron de las guerras y la violencia. “Pero allí son capaces de construir, a menudo con no pocos sufrimientos y contradicciones, vías de diálogo, acogida y paz”, añade.

LE PUEDE INTERESAR

¿La edad lo frena?: Trump y un debate que crece

LE PUEDE INTERESAR

Trump, furioso con “los lunáticos de izquierda radical del New York Times”

Los dos lemas elegidos para la visita son “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” y “Bienaventurados los que trabajan por la paz”.

El viaje a Turquía se centrará en la celebración ecuménica de los 1.700 años del Concilio de Nicea, mientras que en la segunda visita uno de los momentos más emotivos será la “oración silenciosa” en el puerto de Beirut, donde hace cinco años una explosión mató a más de 200 personas y provocó cerca de 7.000 heridos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El papa León XIV inicia una delicada peregrinación a Turquía y Líbano
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos

Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Últimas noticias de El Mundo

¿La edad lo frena?: Trump y un debate que crece

Trump, furioso con “los lunáticos de izquierda radical del New York Times”

China, tierras raras y la puja comercial con EE UU

Confirman nueva pena a Sarkozy por corrupción
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Policiales
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió 
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
Deportes
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuelve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Tensa calma; sale el fallo: el Pincha espera para responder

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla