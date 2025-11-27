El papa León XIV inició su recorrida por Medio Oriente

El avión que trasladaba al papa León XIV aterrizó en Turquía, primera etapa de la recorrida por Medio Oriente en lo que representa su primer viaje internacional.

El Sumo Pontífice visitará también Beirut y hacia allí se puso en marcha, a bordo de un avión de Ita Airways, acompañado por un nutrido grupo de 81 periodistas.

Precisamente, el viaje se inició con el saludo a los representantes de los medios internacionales que lo acompañan en su “peregrinación” por Medio Oriente. “Esperamos anunciar, transmitir y proclamar lo importante que es la paz en todo el mundo. Más allá de cualquier diferencia, todos somos hermanos y hermanas. ¡Feliz Acción de Gracias a los estadounidenses aquí presentes! Es un día maravilloso para celebrarlo y quiero comenzar dando las gracias a cada uno de ustedes por el servicio que prestan al Vaticano, a la Santa Sede y a mi persona, pero también al mundo entero”, les dijo.

Al Papa se lo vio sonriente, hablando en inglés a periodistas, camarógrafos y fotógrafos de unas 20 agencias internacionales que lo acompañan en su primer viaje, de acuerdo a lo que indica Vatican News.

El primer viaje internacional de León XIV se inicia bajo el lema del testimonio y el encuentro. “El Sucesor de Pedro vuela a Medio Oriente para confirmar en la fe y llevar la belleza de Cristo, que salva a toda la humanidad”, afirma la nota del citado medio.

Según ese informe, “es grande la expectativa de las comunidades católicas y no sólo de ellas, en ambos países, situados en continentes” que todavía no se libraron de las guerras y la violencia. “Pero allí son capaces de construir, a menudo con no pocos sufrimientos y contradicciones, vías de diálogo, acogida y paz”, añade.

Los dos lemas elegidos para la visita son “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” y “Bienaventurados los que trabajan por la paz”.

El viaje a Turquía se centrará en la celebración ecuménica de los 1.700 años del Concilio de Nicea, mientras que en la segunda visita uno de los momentos más emotivos será la “oración silenciosa” en el puerto de Beirut, donde hace cinco años una explosión mató a más de 200 personas y provocó cerca de 7.000 heridos.