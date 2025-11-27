Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez

En la previa del show que brindará este sábado en el Estadio Único Diego Armando Maradona, Juan Carlos “La Mona” Jiménez llegará este viernes a La Plata, donde el intendente Julio Alak lo distinguirá como Visitante Ilustre y le entregará la Llave de la Ciudad.

El reconocimiento se enmarca en la amplia trayectoria del artista, quien obtuvo 12 veces el Premio Gardel, es el músico con más Premios Konex, cosecha más de 10 mil shows realizados en todas las provincias argentinas y tiene su propio museo en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Con millones de copias vendidas en todo el país, además, el intérprete y compositor nacido el 11 de enero de 1951 también logró extender el cuarteto a otros países del mundo, como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Canadá y Estados Unidos.



Entre las canciones más conocidas de su repertorio se encuentran ¿Quién se ha tomado todo el vino?, Ramito de Violetas, La Luna, Beso a beso, El marginal y El federal.