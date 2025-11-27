Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda

Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda
27 de Noviembre de 2025 | 13:13

Escuchar esta nota

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar.

La vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante. 

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas. 

El cronograma del Gran Premio de Qatar de la F1

- Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas
Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas

LE PUEDE INTERESAR

Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?

LE PUEDE INTERESAR

Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"

- Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas
Clasificación: 15.00 a 16.00 horas
Domingo 30 de noviembre

- Carrera: 13.00 horas
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar
El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025


16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)
23 de marzo: GP de China (Shanghai)
6 de abril: GP de Japón (Suzuka)
13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)
20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)
4 de mayo: GP de Miami
18 de mayo: GP de Ímola (Italia)
25 de mayo: GP de Mónaco
1 de junio: GP de España (Barcelona)
15 de junio: GP de Canadá (Montreal)
29 de junio: GP de Austria (Spielberg)
6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)
27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)
31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)
7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
5 de octubre: GP de Singapur
19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
26 de octubre: GP de México
9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
22 de noviembre: GP de Las Vegas
30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuelve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Últimas noticias de Deportes

Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?

Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia

El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuelve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"
Espectáculos
Casamiento cancelado: los motivos para la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich
Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia  que la salpica
Emociones encontradas: detalles de la renuncia de Valu Cervantes a MasterChef Celebrity
Mario Pergolini y Yanina Latorre "se acordaron" de Pampita:  filosas críticas tras admitir que cobra por ir a los programas
VIDEO. Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara en Nordelta: así terminó esposado y adentro del patrullero
La Ciudad
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
27/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Día de Defensa Civil en Plaza Moreno, festejos escolares y mucha tensión en la AFA
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense
Alak acompañó el inicio del congreso que celebra los 60 años de la Facultad de Odontología
Cómo acceder al Certificado Único de Discapacidad: hoy, importante charla en La Plata
Policiales
VIDEO.- Muerte en el acantilado: el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata
Anses oficializó el último aumento de 2025 para jubilaciones y asignaciones familiares
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió 
Política y Economía
Reforma laboral: para el Gobierno, hay más acuerdos que diferencias con la CGT
EXCLUSIVO.- Cambios en alturas y viviendas por parcela en La Plata: el proyecto completo del Código de Ordenamiento Urbano
Superjueves en el Concejo: se aprobó el aumento de tasas y debaten Presupuesto y nuevo Sistema de Transporte
Causa Cuadernos: continúa la acusación contra Cristina y los empresarios imputados
Economía aprobó los pliegos técnicos para venta de hidroeléctricas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla