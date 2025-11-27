Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo

Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
27 de Noviembre de 2025 | 08:32

Escuchar esta nota

Con la llegada del calor a La Plata, también comenzaron a dar el presente los alacranes, una especie que en lo últimos años se convirtió en un infaltable del verano en nuestra ciudad. Como siempre, a partir de las advertencias de especialistas, estos escorpiones no dejan de causar preocupación entre los vecinos, que saben que una picadura puede ser motivo de graves consecuencias para la salud.

"Ya hemos encontrado tres alacranes, uno lo llevamos al centro de investigación que está en 122, otro lo llevamos a un área competente de la Municipalidad y con el tercero directamente no hicimos nada porque con los casos anteriores no recibimos respuesta alguna", expresó la vecina que viven en la casa en donde encontraron a estos temidos ejemplares.

"Los hallazgos tuvieron lugar en una vivienda de diagonal 73 entre 55 y 56, en el barrio de Plaza Moreno. Los tres fueron encontrados por mi hijo. A este último lo vio cerca de una manga metálica del termotanque. Ni bien lo divisó, el alacrán se retrajo y se escondió, pero al rato volvió a salir lo pudo atrapar", relató la frentista.

"La preocupación es por nuestra salud. Sabemos que algunos alacranes pican y puedan causar serios problemas. Por este motivo es importante que se acerque personal especializado para evaluar la situación. Si ya hubo tres apariciones, puede volver a suceder. Por lo tanto estamos expuestos, en peligro", arrojó la mujer.

Cómo sabes si es un alacrán ponzoñoso

Alda González, investigadora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE – UNLP – CONICET), afirmó que “la mayoría de las especies de escorpiones viven en lugares apartados del hombre, escondidas, y son nocturnas; esto las transforman en un grupo poco observado por la mayoría de la gente, pero lamentablemente las especies que tienen interés sanitario suelen vivir en ambientes urbanos, lo que las hace más peligrosas, porque el encuentro persona-escorpión aumenta notablemente”.

Si bien todos los escorpiones tienen veneno, la mayoría no son peligrosos para el ser humano. En Argentina hay solo un género (Tityus) de importancia sanitaria y dentro de éste, solo dos especies son responsables de accidentes graves a través de su picadura. Es decir que sólo el 4% de las especies de escorpiones de nuestro país se las podría considerar  peligrosas.

LE PUEDE INTERESAR

La UNLP abre hoy sus puertas al Congreso Internacional de Odontología

LE PUEDE INTERESAR

Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche

En la ciudad está presente la especie Tityus trivittatus, la cual se caracteriza por su color claro amarillento, pinzas largas, con uñas largas y delgadas y una apófisis subaculear. Esta apófisis se encuentra en el último segmento de la cola y es una segunda punta que tiene el segmento, la cual se encuentra anterior a la punta con la que inyecta el veneno el escorpión.

Otra de las características es que esta especie puede ser partenogenética, o sea que las hembras pueden tener crías sin participación del macho y toda su descendencia van a ser hembras. O sea que con un solo ejemplar, se puede tener una colonización en un lugar adecuado.

González, además explicó que en la zona rural y rural-urbana se encuentra presente Bothriurus bonaerensis, un escorpión mediano, robusto y oscuro. Estos ejemplares suelen encontrarse en zonas de quintas y su picadura, aunque extremadamente rara, no tiene consecuencias graves para el ser humano.

El grupo de aracnología del CEPAVE hace un seguimiento desde el 2005 de  los escorpiones hallados, que la gente acerca al laboratorio para su identificación y de los hallados en las salidas de prospecciones.

En este sentido la investigadora explicó que “se observó un importante incremento en el número de consultas a partir de 2013, año de la inundación de La Plata, y conjuntamente se observó que T. trivitatus está colonizando nuevas áreas en la ciudad, con hallazgos repetidos en zonas nuevas que se van sumando a las ya confirmadas.

El estudio pormenorizado de las variables que hayan podido influir en la distribución y dispersión de estos ejemplares, abarca desde la detección de focos de acumulación de basura, que les provee insectos como alimento, tipos de árboles con cortezas y oquedades que les brindan refugios; hasta la investigación del estado de las cañerías, desagües y pluviales como así también el grado de aumento de la construcción en zonas aledañas que pudiera haber alterado los refugios naturales de estos arácnidos.

Recomendaciones del CEPAVE

Protección personal

No dejar ropa, objetos personales y otros elementos en el piso (esta es una medida que nos protege de arañas peligrosas también)
Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados
Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebé o niño
Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes
Evitar caminar descalzo o con zapatos abiertos en zonas donde se conozca la presencia de alacranes
Hacer todo tipo de acciones de remoción de escombros o movimientos de material de depósito con guantes gruesos y calzado cerrado adecuado.

Protección para adentro de las viviendas

Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios
Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras
Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas
Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos
Controlar cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes

Protección para los alrededores de las viviendas

Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores
Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de artrópodos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones
Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan. Evitar juntarlos con las manos
Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, depósitos, cámaras subterráneas)

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia

Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Últimas noticias de La Ciudad

Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno

El Tren Roca normaliza su servicio tras un siniestro en Berazategui

Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"

La UNLP abre hoy sus puertas al Congreso Internacional de Odontología
Policiales
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió 
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
Espectáculos
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Deportes
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuelve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Tensa calma; sale el fallo: el Pincha espera para responder

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla