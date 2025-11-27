Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos

Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia  que la salpica

Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia  que la salpica
27 de Noviembre de 2025 | 12:04

Escuchar esta nota

La Justicia de San Isidro investiga a Wanda Nara debido a la causa dónde terminó detenido su ex abogado, Nicolás Payarola, acusado de defraudaciones millonarias a seis víctimas.

Tal como informó ELDIA, Payarola fue arrestado en su casa del barrio Golf de Nordelta por la Policía Bonaerense, luego de una investigación realizada por el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez.

En su pedido de allanamiento, Iribarren pidió “especialmente” que se secuestre investigación que involucre a la conductora e influencer.

El dato que complica a Wanda Nara

Nara, según documentos de la causa, fue involucrada en el caso por la abogada María Macarena Posse, hija del ex intendente de San Isidro, que realizó una denuncia a mediados de este año.

Allí, apuntó directamente contra Payarola y la influencer. Lo cierto es que, en su convenio de trabajo, Posse estipuló que, si Nara le revocaba el patrocinio dentro del año, la conductora debía pagar 600 mil dólares. El patrocinio fue revocado en abril. Pero, Wanda nunca pagó. 

“La razón de esa cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario”, aseguró Posse en su denuncia. Asimismo, la mencionada abogada aseguró que representó a Nara en cuatro expedientes.

LE PUEDE INTERESAR

Emociones encontradas: detalles de la renuncia de Valu Cervantes a MasterChef Celebrity

LE PUEDE INTERESAR

Mario Pergolini y Yanina Latorre "se acordaron" de Pampita:  filosas críticas tras admitir que cobra por ir a los programas

Por otra parte, la cláusula de la fortuna fue discutida y aprobada entre todos los involucrados, de acuerdo a chats presentados por Posse. Pero, Wanda y Payarola esquivaban la firma del convenio. 

“Nosotras estamos con el seguimiento y en contacto con la clienta, mientras que Payarola dejó de atendernos el teléfono. Fueron muchas las llamadas para ubicarlo, le preguntábamos a la gente de su estudio, le preguntamos a la clienta misma dónde estaba su abogado y contestaba que no sabía. Nadie lo podía ubicar", afirmó la abogada.

“En ese marco, le solicitamos a Wanda Nara tener una reunión por trabajo“, siguió Posse. Así, citó a las abogadas en su departamento. 

Parecía una buena oportunidad para firmar el convenio, habida cuenta que Payarola había desaparecido y no nos entregaba nuestra copia", siguió la denuncia de Posse. Pero, dicha reunión se convirtió en un almuerzo con el CEO de una poderosa empresa de gaseosas. Luego del postre, Wanda esquivó la carpeta del convenio. “Todo eso ya lo tiene Nico”, habría dicho. “¿Y dónde está?“, le dijo la abogada. Wanda dijo, sin preocuparse mucho: ”Ni idea".

Seguidamente, el 1° de abril, “aparecen varios escritos en los distintos expedientes revocándonos el patrocinio a mí y a mi socia”, afirmó Posse. Y, a fines de junio, Posse emitió un comunicado a la prensa para mostrar la situación. 

Finalmente, las abogadas nunca cobraron un peso. Entonces, lo que sufrió Posse, aseguran fuentes del caso, es considerado una estafa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara en Nordelta: así terminó esposado y adentro del patrullero

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Últimas noticias de Espectáculos

Casamiento cancelado: los motivos para la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich

Emociones encontradas: detalles de la renuncia de Valu Cervantes a MasterChef Celebrity

Mario Pergolini y Yanina Latorre "se acordaron" de Pampita:  filosas críticas tras admitir que cobra por ir a los programas

VIDEO. Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara en Nordelta: así terminó esposado y adentro del patrullero
La Ciudad
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
27/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Día de Defensa Civil en Plaza Moreno, festejos escolares y mucha tensión en la AFA
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense
Alak acompañó el inicio del congreso que celebra los 60 años de la Facultad de Odontología
Policiales
"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
VIDEO.- Muerte en el acantilado: el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata
Anses oficializó el último aumento de 2025 para jubilaciones y asignaciones familiares
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Deportes
Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuelve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla