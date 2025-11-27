Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia  que la salpica

La Justicia de San Isidro investiga a Wanda Nara debido a la causa dónde terminó detenido su ex abogado, Nicolás Payarola, acusado de defraudaciones millonarias a seis víctimas.

Tal como informó ELDIA, Payarola fue arrestado en su casa del barrio Golf de Nordelta por la Policía Bonaerense, luego de una investigación realizada por el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez.

En su pedido de allanamiento, Iribarren pidió “especialmente” que se secuestre investigación que involucre a la conductora e influencer.

El dato que complica a Wanda Nara

Nara, según documentos de la causa, fue involucrada en el caso por la abogada María Macarena Posse, hija del ex intendente de San Isidro, que realizó una denuncia a mediados de este año.

Allí, apuntó directamente contra Payarola y la influencer. Lo cierto es que, en su convenio de trabajo, Posse estipuló que, si Nara le revocaba el patrocinio dentro del año, la conductora debía pagar 600 mil dólares. El patrocinio fue revocado en abril. Pero, Wanda nunca pagó.

“La razón de esa cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario”, aseguró Posse en su denuncia. Asimismo, la mencionada abogada aseguró que representó a Nara en cuatro expedientes.

Por otra parte, la cláusula de la fortuna fue discutida y aprobada entre todos los involucrados, de acuerdo a chats presentados por Posse. Pero, Wanda y Payarola esquivaban la firma del convenio.

“Nosotras estamos con el seguimiento y en contacto con la clienta, mientras que Payarola dejó de atendernos el teléfono. Fueron muchas las llamadas para ubicarlo, le preguntábamos a la gente de su estudio, le preguntamos a la clienta misma dónde estaba su abogado y contestaba que no sabía. Nadie lo podía ubicar", afirmó la abogada.

“En ese marco, le solicitamos a Wanda Nara tener una reunión por trabajo“, siguió Posse. Así, citó a las abogadas en su departamento.

Parecía una buena oportunidad para firmar el convenio, habida cuenta que Payarola había desaparecido y no nos entregaba nuestra copia", siguió la denuncia de Posse. Pero, dicha reunión se convirtió en un almuerzo con el CEO de una poderosa empresa de gaseosas. Luego del postre, Wanda esquivó la carpeta del convenio. “Todo eso ya lo tiene Nico”, habría dicho. “¿Y dónde está?“, le dijo la abogada. Wanda dijo, sin preocuparse mucho: ”Ni idea".

Seguidamente, el 1° de abril, “aparecen varios escritos en los distintos expedientes revocándonos el patrocinio a mí y a mi socia”, afirmó Posse. Y, a fines de junio, Posse emitió un comunicado a la prensa para mostrar la situación.

Finalmente, las abogadas nunca cobraron un peso. Entonces, lo que sufrió Posse, aseguran fuentes del caso, es considerado una estafa.