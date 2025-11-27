"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
EXCLUSIVO.- Cambios en alturas y viviendas por parcela en La Plata: el proyecto completo del Código de Ordenamiento Urbano
VIDEO.- Muerte en el acantilado: el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
Superjueves en el Concejo: se aprobó el aumento de tasas y debaten Presupuesto y nuevo Sistema de Transporte
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia que la salpica
VIDEO. Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno
Reforma laboral: para el Gobierno, hay más acuerdos que diferencias con la CGT
Casamiento cancelado: los motivos para la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich
Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense
Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
Anses oficializó el último aumento de 2025 para jubilaciones y asignaciones familiares
Venezuela revocó las concesiones a seis compañías aéreas internacionales
Cómo acceder al Certificado Único de Discapacidad: hoy, importante charla en La Plata
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Alak acompañó el inicio del congreso que celebra los 60 años de la Facultad de Odontología
Mario Pergolini y Yanina Latorre "se acordaron" de Pampita: filosas críticas tras admitir que cobra por ir a los programas
Emociones encontradas: detalles de la renuncia de Valu Cervantes a MasterChef Celebrity
El Tren Roca normaliza su servicio tras un siniestro en Berazategui
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia de San Isidro investiga a Wanda Nara debido a la causa dónde terminó detenido su ex abogado, Nicolás Payarola, acusado de defraudaciones millonarias a seis víctimas.
Tal como informó ELDIA, Payarola fue arrestado en su casa del barrio Golf de Nordelta por la Policía Bonaerense, luego de una investigación realizada por el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez.
En su pedido de allanamiento, Iribarren pidió “especialmente” que se secuestre investigación que involucre a la conductora e influencer.
Nara, según documentos de la causa, fue involucrada en el caso por la abogada María Macarena Posse, hija del ex intendente de San Isidro, que realizó una denuncia a mediados de este año.
Allí, apuntó directamente contra Payarola y la influencer. Lo cierto es que, en su convenio de trabajo, Posse estipuló que, si Nara le revocaba el patrocinio dentro del año, la conductora debía pagar 600 mil dólares. El patrocinio fue revocado en abril. Pero, Wanda nunca pagó.
“La razón de esa cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario”, aseguró Posse en su denuncia. Asimismo, la mencionada abogada aseguró que representó a Nara en cuatro expedientes.
LE PUEDE INTERESAR
Emociones encontradas: detalles de la renuncia de Valu Cervantes a MasterChef Celebrity
Por otra parte, la cláusula de la fortuna fue discutida y aprobada entre todos los involucrados, de acuerdo a chats presentados por Posse. Pero, Wanda y Payarola esquivaban la firma del convenio.
“Nosotras estamos con el seguimiento y en contacto con la clienta, mientras que Payarola dejó de atendernos el teléfono. Fueron muchas las llamadas para ubicarlo, le preguntábamos a la gente de su estudio, le preguntamos a la clienta misma dónde estaba su abogado y contestaba que no sabía. Nadie lo podía ubicar", afirmó la abogada.
“En ese marco, le solicitamos a Wanda Nara tener una reunión por trabajo“, siguió Posse. Así, citó a las abogadas en su departamento.
Parecía una buena oportunidad para firmar el convenio, habida cuenta que Payarola había desaparecido y no nos entregaba nuestra copia", siguió la denuncia de Posse. Pero, dicha reunión se convirtió en un almuerzo con el CEO de una poderosa empresa de gaseosas. Luego del postre, Wanda esquivó la carpeta del convenio. “Todo eso ya lo tiene Nico”, habría dicho. “¿Y dónde está?“, le dijo la abogada. Wanda dijo, sin preocuparse mucho: ”Ni idea".
Seguidamente, el 1° de abril, “aparecen varios escritos en los distintos expedientes revocándonos el patrocinio a mí y a mi socia”, afirmó Posse. Y, a fines de junio, Posse emitió un comunicado a la prensa para mostrar la situación.
Finalmente, las abogadas nunca cobraron un peso. Entonces, lo que sufrió Posse, aseguran fuentes del caso, es considerado una estafa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí