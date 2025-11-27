VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral

Las celebraciones de fin de cursada volvieron a sentirse con fuerza este jueves en las inmediaciones de la Catedral de La Plata, donde grupos de estudiantes —tanto universitarios como de distintos colegios secundarios— se acercaron para festejar su egreso. Sin embargo, los encuentros dejaron nuevamente un fuerte rastro de suciedad en las veredas y escalinatas del histórico templo, un reclamo que se repite año tras año.

A pesar de que la zona permanece vallada y con custodia policial para impedir el acceso a la escalinata principal, los jóvenes se agruparon sobre la plaza y el sector lateral, donde se escucharon cánticos, se arrojó espuma y quedaron esparcidas botellas de alcohol, restos de comida y cartones. Durante toda la jornada, cada pocos minutos llegaba un nuevo grupo para sacarse fotos, filmar videos y continuar con los festejos.

En el lugar, un equipo de alrededor de cinco trabajadores municipales se ocupaba de limpiar de manera constante el espacio. Con escobillones, bolsas y mangueras, intentaban poner orden en un sector que se volvía a ensuciar rápidamente debido al incesante recambio de estudiantes. “Barren y a los diez minutos está todo igual”, describió un empleado mientras juntaba botellas plásticas acumuladas junto al vallado metálico.

Los vecinos de la zona, acostumbrados al movimiento propio de esta época del año, expresaron su postura. Coincidieron en que los festejos son parte del ciclo estudiantil, pero pidieron mayor responsabilidad.

“Está perfecto que celebren, todos lo hicimos alguna vez, pero podrían juntar su basura y llevársela. Queda todo tirado y después los que trabajamos o vivimos acá lo vemos todos los días”, señaló una mujer que pasaba por la plaza.

Otro vecino añadió: “No queremos que se prohíba nada, pero sí que cuiden el lugar. La Catedral es un símbolo de la ciudad y termina quedando hecha un desastre”.

El movimiento estudiantil comenzó desde temprano y, según pudieron registrar transeúntes y comerciantes cercanos, se mantuvo durante toda la mañana y parte de la tarde. El vallado instalado por la Policía evitó que los jóvenes subieran directamente a las escalinatas, aunque no impidió que se concentraran sobre el sector lateral —como se ve en las imágenes registradas hoy— donde continuaron los festejos entre risas, abrazos y la tradicional espuma.

Con el cierre del ciclo lectivo y la llegada de diciembre, se espera que este tipo de escenas se repitan en los próximos días, por lo que desde el municipio anticiparon que reforzarán los operativos de limpieza mientras avanza esta temporada de celebraciones estudiantiles en la ciudad.