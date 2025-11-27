Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo
Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo
Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Chiqui Tapia, desafiante en medio de los escándalos por el PDFgate y la financiera : “Me quedan muchos años más”
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche
El Tren Roca normaliza su servicio tras un siniestro en Berazategui
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
El Vaticano defiende el matrimonio monógamo, con un mensaje de un exarzobispo de La Plata
Nación se desprende de bienes en La Plata: la incertidumbre de empleados de un supermercado
La UNLP abre hoy sus puertas al Congreso Internacional de Odontología
Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil
Qué se sabe del accidente de tránsito que terminó a las piñas y con detenidas en Ensenada
Las sospechas detrás de la crisis de los bomberos voluntarios de Ensenada
Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La trágica muerte de la periodista Leticia Lembi ocurrida este miércoles en los acantilados de Mar del Plata generó una profunda conmoción en el ámbito académico, profesional y entre sus seres queridos. La joven comunicadora había estudiado la Licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), institución en la que se formó y donde comenzó a delinear su perfil como productora de contenidos y estratega digital.
Según pudo averiguar EL DIA, se desempeñaba como coordinadora en Onlera Marketing, una agencia consultora especializada en negocios digitales que trabaja junto a empresas para potenciar sus proyectos a través de las oportunidades que ofrece el ecosistema online. Allí había construido un fuerte reconocimiento profesional y humano.
Desde la empresa recordaron públicamente su compromiso y crecimiento dentro del equipo. “Hace tres años Leti se unía al Team Onlera como Content Strategist. Su esfuerzo y compromiso la llevaron a crecer y convertirse en la gran Account Manager que es hoy", habían destacado desde la agencia en sus redes sociales meses atrás, en un post donde también subrayaron: “Es una pieza clave en el contacto diario con nuestros partners, y siempre lo hace con una sonrisa y buena onda”.
En tanto, la noticia de su muerte generó una ola de mensajes en redes sociales, donde amigos, compañeros de trabajo, colegas y conocidos la despidieron con dolor, resaltando su calidez, su creatividad y su energía inagotable para encarar cada proyecto. Muchos de ellos recordaron su pasión por la comunicación, su profesionalismo y su sensibilidad para trabajar con otros.
Mientras avanza la investigación judicial para establecer con precisión cómo se produjo la caída fatal en la zona de acantilados, su entorno llora la pérdida de una joven profesional que había construido un camino sólido y respetado en el ámbito de la comunicación digital.
¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ EN MAR DEL PLATA?
La joven fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, y el hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, que comunica esta ciudad con Mirarmar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto.
La mujer, de profesión periodista, estaba en un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón, en la zona de Barrancas de Los Lobos, de acuerdo con lo informado por las autoridades.
Por su parte, el personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso de la joven, cuyo cuerpo fue retirado por los integrantes del área de Riesgos Especiales. Poco después se hizo pressente el fiscal Carlos Russo para comenzar con la investigación, pero todo apunta a que se trató de una muerte accidental.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí