Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

La trágica muerte de la periodista Leticia Lembi ocurrida este miércoles en los acantilados de Mar del Plata generó una profunda conmoción en el ámbito académico, profesional y entre sus seres queridos. La joven comunicadora había estudiado la Licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), institución en la que se formó y donde comenzó a delinear su perfil como productora de contenidos y estratega digital.

Según pudo averiguar EL DIA, se desempeñaba como coordinadora en Onlera Marketing, una agencia consultora especializada en negocios digitales que trabaja junto a empresas para potenciar sus proyectos a través de las oportunidades que ofrece el ecosistema online. Allí había construido un fuerte reconocimiento profesional y humano.

Desde la empresa recordaron públicamente su compromiso y crecimiento dentro del equipo. “Hace tres años Leti se unía al Team Onlera como Content Strategist. Su esfuerzo y compromiso la llevaron a crecer y convertirse en la gran Account Manager que es hoy", habían destacado desde la agencia en sus redes sociales meses atrás, en un post donde también subrayaron: “Es una pieza clave en el contacto diario con nuestros partners, y siempre lo hace con una sonrisa y buena onda”.

En tanto, la noticia de su muerte generó una ola de mensajes en redes sociales, donde amigos, compañeros de trabajo, colegas y conocidos la despidieron con dolor, resaltando su calidez, su creatividad y su energía inagotable para encarar cada proyecto. Muchos de ellos recordaron su pasión por la comunicación, su profesionalismo y su sensibilidad para trabajar con otros.

Mientras avanza la investigación judicial para establecer con precisión cómo se produjo la caída fatal en la zona de acantilados, su entorno llora la pérdida de una joven profesional que había construido un camino sólido y respetado en el ámbito de la comunicación digital.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ EN MAR DEL PLATA?

La joven fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, y el hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, que comunica esta ciudad con Mirarmar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto.

La mujer, de profesión periodista, estaba en un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón, en la zona de Barrancas de Los Lobos, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Por su parte, el personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso de la joven, cuyo cuerpo fue retirado por los integrantes del área de Riesgos Especiales. Poco después se hizo pressente el fiscal Carlos Russo para comenzar con la investigación, pero todo apunta a que se trató de una muerte accidental.