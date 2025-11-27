Reforma laboral: para el Gobierno, hay más acuerdos que diferencias con la CGT

Luego de que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en nombre de la CGT se mostrara crítico de la Reforma Laboral en la que trabaja el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno nacional aseguran que se trata de una postura “esperable” y remarcan que “hay más acuerdos” que diferencias con los sindicalistas.

“Es lo que tiene que decir. Hay más acuerdos porque el sindicalismo y este Gobierno tiene los mismos intereses”, sostuvo una fuente sobre los dichos de Martínez, que descuenta que tanto la central obrera como la administración libertaria buscan terminar con el trabajo informal.

Los dichos hacen referencia a las declaraciones del sindicalista, quien participó del Consejo de Mayo el pasado miércoles y se reunió con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en los despachos que tiene en la Casa Rosada. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sentenció al término del intercambio.

“Nuestra visión de cuáles son las condiciones para generar mayor formalización laboral y generar empleo privado”, confesaron 24 horas más tarde terminales libertarias.

En acción lo ubican al ministro del Interior, Diego Santilli, quien manifestó intenciones de concretar un encuentro con la nueva conducción sindical. Sin embargo la interlocución es compartida, el asesor presidencial también mantiene puentes con los referentes de los gremios y mantiene “una buena relación” informal.

“Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, sostuvo el titular de la UOCRA en la previa al intercambio del Consejo de Mayo.

Si bien los dichos no cayeron simpáticos en la administración libertaria, debido a que la letra final aún está en definición, algunos integrantes del Gobierno se muestran tranquilos por el futuro de la relación. Incluso, esperan que adopten medidas de fuerza como parte de los pasos necesarios en su rechazo de cara a las bases sindicales.

La idea de conservar los lazos no opaca la voluntad del presidente Javier Milei de avanzar en un régimen de promoción laboral con sus propias características. “Escuchamos a todos, pero el diseño final es nuestro”, sostuvieron.