Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

Reforma laboral: para el Gobierno, hay más acuerdos que diferencias con la CGT

Aseguran que las partes tienen "los mismos intereses"

Reforma laboral: para el Gobierno, hay más acuerdos que diferencias con la CGT
27 de Noviembre de 2025 | 13:27

Escuchar esta nota

Luego de que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en nombre de la CGT se mostrara crítico de la Reforma Laboral en la que trabaja el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno nacional aseguran que se trata de una postura “esperable” y remarcan que “hay más acuerdos” que diferencias con los sindicalistas.

“Es lo que tiene que decir. Hay más acuerdos porque el sindicalismo y este Gobierno tiene los mismos intereses”, sostuvo una fuente sobre los dichos de Martínez, que descuenta que tanto la central obrera como la administración libertaria buscan terminar con el trabajo informal.

Los dichos hacen referencia a las declaraciones del sindicalista, quien participó del Consejo de Mayo el pasado miércoles y se reunió con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en los despachos que tiene en la Casa Rosada. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sentenció al término del intercambio.

“Nuestra visión de cuáles son las condiciones para generar mayor formalización laboral y generar empleo privado”, confesaron 24 horas más tarde terminales libertarias.

En acción lo ubican al ministro del Interior, Diego Santilli, quien manifestó intenciones de concretar un encuentro con la nueva conducción sindical. Sin embargo la interlocución es compartida, el asesor presidencial también mantiene puentes con los referentes de los gremios y mantiene “una buena relación” informal.

“Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, sostuvo el titular de la UOCRA en la previa al intercambio del Consejo de Mayo.

LE PUEDE INTERESAR

EXCLUSIVO.- Cambios en alturas y viviendas por parcela en La Plata: el proyecto completo del Código de Ordenamiento Urbano

LE PUEDE INTERESAR

Superjueves en el Concejo: se aprobó el aumento de tasas y debaten Presupuesto y nuevo Sistema de Transporte

Si bien los dichos no cayeron simpáticos en la administración libertaria, debido a que la letra final aún está en definición, algunos integrantes del Gobierno se muestran tranquilos por el futuro de la relación. Incluso, esperan que adopten medidas de fuerza como parte de los pasos necesarios en su rechazo de cara a las bases sindicales.

La idea de conservar los lazos no opaca la voluntad del presidente Javier Milei de avanzar en un régimen de promoción laboral con sus propias características. “Escuchamos a todos, pero el diseño final es nuestro”, sostuvieron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Últimas noticias de Política y Economía

Katopodis: “La Infraestructura del Cuidado construye una Provincia más justa”

Alak y Kicillof encabezaron una Ronda Nacional e Internacional de Negocios de petróleo, gas, minería y energía

EXCLUSIVO.- Cambios en alturas y viviendas por parcela en La Plata: el proyecto completo del Código de Ordenamiento Urbano

Superjueves en el Concejo: se aprobó el aumento de tasas y debaten Presupuesto y nuevo Sistema de Transporte
Espectáculos
Casamiento cancelado: los motivos para la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich
Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia  que la salpica
Emociones encontradas: detalles de la renuncia de Valu Cervantes a MasterChef Celebrity
Mario Pergolini y Yanina Latorre "se acordaron" de Pampita:  filosas críticas tras admitir que cobra por ir a los programas
VIDEO. Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara en Nordelta: así terminó esposado y adentro del patrullero
Deportes
Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuelve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"
Policiales
"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
VIDEO.- Muerte en el acantilado: el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata
Anses oficializó el último aumento de 2025 para jubilaciones y asignaciones familiares
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla