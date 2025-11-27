Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |UNA DE LAS MÁS TRADICIONALES ZONAS COMERCIALES DE CABA

La invasión china llegó al barrio porteño de Once

Como nunca, abarca productos de distintos rubros, desde electrónica hasta el cotillón navideño. Avance sin freno

La invasión china llegó al barrio porteño de Once

El cotillón para la Nochebuena, en su mayoría, es de orígen chino en los comercios de Once / Web

GERMÁN LÓPEZ

27 de Noviembre de 2025 | 04:21
Edición impresa

La ola de artículos importados desde China se instaló en el corazón de Once y el barrio comercial porteño explota por estos días con una oferta del gigante asiático que supera todo lo visto hasta ahora.

El epicentro de este desembarco se concentra en las intersecciones de Sarmiento, Larrea y Azcuénaga, donde casi todos los locales, de múltiples rubros, están atendidos por comerciantes de ese origen.

La oferta abarca desde electrónica, cotillón navideño, juguetería y bazar hasta artículos para barbería y peluquería, todo a precios bajos que vuelven casi imposible la competencia de productos nacionales o de otros mercados.

Para darse una idea: una caja de bolas navideñas medianas (15 unidades) se vende a $5.700; un pack de luces decorativas LED cuesta $3.700; y en el mismo local, una afeitadora eléctrica Kemei para mujer alcanza los $25.000.

Zatys, una tienda de cosméticos ubicada en Sarmiento al 2.500, comercializa gran cantidad de artículos chinos a precios convenientes: kit de tintura $4.800, peine de punta de acero $800 y delantal de barbería $4.500.

Esteban, argentino —una rara avis en este universo oriental— administra un local en Larrea al 300 perteneciente a una cadena de jugueterías. Explicó que el 99 por ciento de lo que vende es chino. “Es de muy buena calidad y el precio es inmejorable”, asegura mientras mostraba muñecos de silicona.

LE PUEDE INTERESAR

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento

LE PUEDE INTERESAR

Una reunión de gabinete, con impronta fundacional

“El nivel de escala de producción es gigantesco. Tienen una superproducción que les permite ofrecer precios con los que no se puede competir”, agregó.

A pocas cuadras, en Sarmiento al 2.400, Wang tiene un comercio de electrónica, audio e insumos para celulares. La mayoría de sus productos también son de origen chinos, aunque reconoce que, pese a los precios accesibles, “por ahora hay mucho movimiento y poca venta”.

Aun con un consumo frío, el comercio de la zona se prepara para una posible reactivación con la llegada de las fiestas. De hecho, la expansión de locales chinos no se detiene: siguen abriendo persianas en previsión de un repunte fuerte hacia fin de año.

EL TEXTIL, OTRO RUBRO CASTIGADO

Este boom de importaciones es respaldado por estadísticas de la Fundación ProTejer, elaboradas en base a datos del Indec y fuentes privadas. En el rubro textil, la importación desde China creció por encima del promedio general.

Según esos registros, entre 2024 y 2025 las compras externas de productos para indumentaria (materias primas, hilados, tejidos, prendas y confecciones) aumentaron 109%. Hoy, el 70% de lo que ingresa al país en ese rubro proviene del gigante asiático.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?

El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción

Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder

Claudio Tapia: “Me quedan muchos años más”

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Avanzó Tigre: dio el golpe ante Lanús y jugará con Racing
Últimas noticias de Política y Economía

Por la reforma laboral: cruces entre la CGT y la Rosada

El consumo no levanta en los centros de compra

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento

Una reunión de gabinete, con impronta fundacional
Deportes
El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción
Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Velasco recibió el alta y podría concentrar ante Argentinos
Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?
Policiales
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
Noche de terror para una jubilada de Los Hornos
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Espectáculos
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Otra vez al banquillo: Kevin Spacey volverá a la Justicia por agresión sexual

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla