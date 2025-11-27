Cómo acceder al Certificado Único de Discapacidad: hoy, importante charla en La Plata

Causa Cuadernos: continúa la acusación contra Cristina y los empresarios imputados
La Asociación Civil Argentina de Personas con Enfermedades Reumáticas (ACAPER) invita a la comunidad a participar de la charla informativa “Todo lo que no sabías sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, que se llevará a cabo el 27 de noviembre a las 17:30 horas, en el Colegio de la Abogacía de La Plata (Av. 13 entre 48 y 49, 1° Piso - Aula 1). El evento es con capacidad limitada y pueden encontrar en Instagram (acaper.ar) el enlace de inscripción.
La actividad tiene como objetivo ofrecer información precisa, confiable y actualizada sobre el proceso de acceso al Certificado Único de Discapacidad, en un contexto donde la falta de datos claros y las dificultades burocráticas suelen constituir obstáculos para el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad.
En relación con la importancia de la jornada, Mariana Rutigliano, Secretaria General de ACAPER, expresó: “Desde ACAPER, consideramos fundamental promover este tipo de encuentros, no sólo para nuestros asociados sino también para la comunidad en general. Acercar información de calidad es una herramienta clave para acompañar y empoderar a las personas en sus procesos de salud.”
El panel de disertantes estará integrado por profesionales de Juntas Evaluadoras de Discapacidad: la Dra. Sandra Botindari (La Plata y Ensenada), la Lic. Cristina Galanti (trabajadora social de La Plata), la Lic. Gabriela López Cafasso (psicóloga de La Plata), y la Lic. Virginia Ferioli (psicóloga de Ensenada).
El evento es organizado por ACAPER, asociación civil dedicada a promover la accesibilidad a la información, la visibilización de las enfermedades reumáticas y la mejora de la calidad de vida de las personas, bajo las premisas que el “diagnóstico no es sentencia” y “hacer visible lo invisible”.
ACAPER cuenta con apenas un año y medio de creación que reúne a más de 200 asociados en 22 de las 24 provincias del país y en el exterior. Y además participa activamente en el GAfPA (Global Alliance for Patiens Accesos) y de ASOPAN (Red Panamericana de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Reumáticos).
