El descargo de Diego García, ex futbolista de Estudiantes, tras ser condenado por abuso sexual: "No pienso rendirme"

El ex futbolista de Estudiantes, Diego García, condenado a más de seis años de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en 2021, difundió un mensaje en su cuenta de Instagram luego de conocerse el veredicto. El jugador insistió en su inocencia y expresó que continuará intentando revertir la decisión judicial.
“A veces la vida te pone en batallas que no merecías y te hiere con golpes que no buscaste”, comenzó diciendo García, quien aseguró que en este proceso “uno descubre de qué está hecho”. En su descargo, afirmó: “Hoy sé que la paz no se negocia y quien camina con la conciencia tranquila y el corazón limpio siempre termina encontrando luz”.
El futbolista sostuvo que fue “acusado de algo que no hice”, algo que calificó como “una de las heridas más difíciles de llevar”. A pesar del fallo en su contra, remarcó: “No pienso entregarme, no pienso rendirme, por qué si algo tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó. Y hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia”.
García también manifestó el impacto emocional del proceso judicial y social: “Enfrenté miradas que no merecía, soporto comentarios que me duelen y muchísimo. Pero rendirme jamás. Como lo llevo tatuado en mi pierna ‘Solo los fuertes saben esperar’”.
En su mensaje, agradeció a quienes lo acompañaron durante estos años: “Gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en estos años tan difíciles”. También se dirigió a quienes lo criticaron: “A los que me juzgaron sin conocerme, sin conocer la verdad, no guardo rencor. Y a ellos también les digo gracias por hacerme descubrir una versión de mí que no sabía que existía”.
El caso se remonta al 24 de febrero de 2021, cuando la víctima, jugadora de hockey de Estudiantes, denunció que García la tomó por la fuerza cuando esperaba para ingresar al baño de una quinta en Abasto y la abusó sexualmente. Durante el juicio, que incluyó peritajes forenses, testimonios presenciales y reconstrucciones temporales del hecho, tanto la fiscalía como la querella sostuvieron que existían pruebas firmes para acreditar el abuso. El fiscal Lucas Domsky había solicitado ocho años de prisión, mientras que Peña pidió una pena de diez.
