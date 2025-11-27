"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
El Concejo Deliberante platense celebrará hoy una de las últimas sesiones ordinarias del año, con su composición actual, antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Se trata de un "superjueves" ya que se votan temas clave. Uno de ellos fue el del aumento de tasas, que finalmente fue aprobado por los concejales.
Más tarde se prevé el debate y la votación del Presupuesto municipal 2026, la ordenanza Fiscal Impositiva, el pliego de concesión del nuevo sistema de Transporte, la creación del Ente del Cementerio y la aprobación de un nuevo sistema de videovigilancia urbana.
Como viene publicando este diario, el proyecto de Presupuesto municipal enviado al Concejo por Julio Alak prevé recursos para el año próximo estimados en 642 mil millones de pesos, destinando sus mayores partidas a las secretarías de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, la Secretaría General y la de Seguridad.
En el caso de la ordenanza Fiscal Impositiva, desde el área de Hacienda municipal estiman una inflación para el año que viene del orden del 30 por ciento, porcentaje promedio en que se fijaron las subas de las tasas municipales en general, siendo las más importantes la de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que abonan los frentistas, Derechos de Espectáculo y de Ocupación del Espacio Público, entre otras.
Para la sanción del aumento de los tributos municipales, era necesario el acompañamiento de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que se constituyó en el recinto, previo al inicio de la sesión ordinaria.
Como se informó, para hoy también se buscará aprobar el pliego para la nueva concesión del servicio de Transporte Público, que aspira a tender a un proceso que mejore, paulatinamente, recorridos y frecuencias, solicitando a la Provincia una rediagramación del sistema de subsidios.
La iniciativa oficial sufrió modificaciones en comisión, donde los concejales de la oposición solicitaron que los futuros cambios de recorridos sean aprobados por el Concejo y que el Municipio cree una aplicación para que los usuarios puedan conocer los recorridos y tiempo de llegada de todas las líneas que transitan por la Ciudad.
Dentro del paquete de proyectos enviado por el Departamento Ejecutivo, se encuentra también el de la creación del Ente del Cementerio, un organismo autárquico para la administración del Campo Santo, cuya ordenanza también se sancionará hoy. La iniciativa pretende que el nuevo Ente, dependiente del Ejecutivo, posea su propio presupuesto y otorgue agilidad a la administración del lugar, para su recuperación y puesta en valor.
En el orden del día también se prevé que los concejales traten en el recinto el pliego de concesión para el nuevo sistema de videovigilancia municipal, consistente en la colocación de nuevas cámaras de monitoreo público y un anillo digital en los accesos a la Ciudad, con detección de patentes, para contribuir al control de los vehículos.
