Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Policiales

Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad

27 de Noviembre de 2025 | 11:24

Escuchar esta nota

Una nena de cuatro años quedó envuelta en una trama judicial a raíz de una denuncia por "robo de identidad". El singular caso, ocurrido en La Plata, se remonta a 2021, cuando la niña, con apenas dos meses de vida, perdió a su madre a causa de una severa afección de salud.

Según consta en la documentación oficial, la nena nació el 25 de mayo de ese año y recibió el apellido de su madre. Apenas dos meses después, la progenitora, Florencia S., una joven de 20 años oriunda de Berisso y en convivencia con su pareja, L.E.R., en una vivienda de Melchor Romero, murió al sufrir  una insuficiencia cardíaca.

El conflicto por la identidad de la pequeña comenzó en ese momento, cuando aún era una bebé. Según la familia materna, no había finalizado el entierro de Florencia S. cuando se libró una orden judicial para la entrega de la niña a un hombre de iniciales J.L.Ch. que enseguida se presentó como padre reclamante.

De forma inmediata, la policía acudió al domicilio de la madre y, con la orden en mano, solicitó a L.E.R. que entregara a la niña para ser llevada ante J.L.Ch. en calidad de padre de la menor. Sorprendido, L.E.R. en principio se negó, expresó que él era el padre y reclamó una prueba de ADN de lo resuelto por el juzgado. Sin embargo, no tuvo más alternativa que cumplir con la directiva judicial.

Acerca de J.L.CH., los familiares de Florencia S. sostuvieron que "ellos mantuvieron una relación que se había cortado dos años antes, en 2019, luego de que ella lo denunciara tras sufrir varios episodios de violencia". "Él la echó y la dejó en la calle", señalaron.

Tras ello, la joven volvió con L.E.R., "retomando una relación que habían mantenido anteriormente".

"Después del entierro de Florencia S., vinieron los policías de La Unión mostrando una orden de allanamiento para llevarse a la menor a un supuesto padre, J.L.CH., robándole la identidad a la nena y el vínculo con su verdadera familia", plantearon desde el entorno materno a este medio.

Y agregaron: "L.E.R. no quiso entregar a la nena, pidió que vinieran con un ADN, porque estaba seguro de que era su hija".

ADN positivo y pedido de restitución

Desde entonces el conflicto escaló en el plano judicial, ya que además de llevarse a la niña le cambiaron el apellido (no así el nombre de pila). Hasta el día de hoy la familia materna insiste con el pedido de devolución de identidad de la pequeña y la restitución a L.E.R. La causa cursa en el Juzgado Nº 7 de Familia de La Plata.

En 2023, L.E.R. tramitó ante la Justicia un pedido de ADN. Pudo acceder a la solicitud y se sometió a los estudios correspondientes. El resultado fue positivo en el 99,9 por ciento, lo que determinó que la nena es su hija. Sin embargo, a pesar de que ya pasaron dos años de los análisis de rigor, la restitución todavía no se concretó y la angustia es cada vez mayor, afirmaron.

"En estos dos años esta persona que la tiene no se presentó nunca al Juzgado, no quiere dar a la nena, no la quiere dar a la familia verdadera", manifestaron.

Además, afirmaron que actualmente la niña "no está con J.L.Ch., sino con la madre de este, una falsa abuela". "A ella la llevan en un carro a pedir a la calle, está en una casa que no tiene piso", lamentaron.

"L.E.R. sigue insistiendo ante el Juzgado que es el padre y pide por la vinculación, que es un proceso lento para que se conozcan y restablezcan el lazo afectivo. Pero le dijeron que no hay turno para el vínculo y que tiene que esperar hasta marzo del año que viene. Esto no es una respuesta humana", enfatizaron.

"Pero J.L.Ch. consiguió todo tan rápido. Y a nosotros no nos dan lugar. ¿Cómo un juez puede firmar una orden así, sin pedir un ADN, sin siquiera saber que Florencia S. no tenía una relación con J.L.Ch.?", protestaron.

Por último, afirmaron: "A la nena le robaron la identidad porque ella ya estaba reconocida por su madre, ella ya tenía su DNI, tenía a su padre, cuyo apellido no recibió en principio porque L.E.R. todavía no tenía su documento y lo tenía que tramitar".

