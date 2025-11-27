Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento
Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno
VIDEO. Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara en Nordelta: así terminó esposado y adentro del patrullero
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche
Cómo acceder al Certificado Único de Discapacidad: hoy, importante charla en La Plata
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
El Tren Roca normaliza su servicio tras un siniestro en Berazategui
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
El Vaticano defiende el matrimonio monógamo, con un mensaje de un exarzobispo de La Plata
Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Nación se desprende de bienes en La Plata: la incertidumbre de empleados de un supermercado
Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil
Qué se sabe del accidente de tránsito que terminó a las piñas y con detenidas en Ensenada
Las sospechas detrás de la crisis de los bomberos voluntarios de Ensenada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una nena de cuatro años quedó envuelta en una trama judicial a raíz de una denuncia por "robo de identidad". El singular caso, ocurrido en La Plata, se remonta a 2021, cuando la niña, con apenas dos meses de vida, perdió a su madre a causa de una severa afección de salud.
Según consta en la documentación oficial, la nena nació el 25 de mayo de ese año y recibió el apellido de su madre. Apenas dos meses después, la progenitora, Florencia S., una joven de 20 años oriunda de Berisso y en convivencia con su pareja, L.E.R., en una vivienda de Melchor Romero, murió al sufrir una insuficiencia cardíaca.
El conflicto por la identidad de la pequeña comenzó en ese momento, cuando aún era una bebé. Según la familia materna, no había finalizado el entierro de Florencia S. cuando se libró una orden judicial para la entrega de la niña a un hombre de iniciales J.L.Ch. que enseguida se presentó como padre reclamante.
De forma inmediata, la policía acudió al domicilio de la madre y, con la orden en mano, solicitó a L.E.R. que entregara a la niña para ser llevada ante J.L.Ch. en calidad de padre de la menor. Sorprendido, L.E.R. en principio se negó, expresó que él era el padre y reclamó una prueba de ADN de lo resuelto por el juzgado. Sin embargo, no tuvo más alternativa que cumplir con la directiva judicial.
Acerca de J.L.CH., los familiares de Florencia S. sostuvieron que "ellos mantuvieron una relación que se había cortado dos años antes, en 2019, luego de que ella lo denunciara tras sufrir varios episodios de violencia". "Él la echó y la dejó en la calle", señalaron.
Tras ello, la joven volvió con L.E.R., "retomando una relación que habían mantenido anteriormente".
LE PUEDE INTERESAR
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
"Después del entierro de Florencia S., vinieron los policías de La Unión mostrando una orden de allanamiento para llevarse a la menor a un supuesto padre, J.L.CH., robándole la identidad a la nena y el vínculo con su verdadera familia", plantearon desde el entorno materno a este medio.
Y agregaron: "L.E.R. no quiso entregar a la nena, pidió que vinieran con un ADN, porque estaba seguro de que era su hija".
ADN positivo y pedido de restitución
Desde entonces el conflicto escaló en el plano judicial, ya que además de llevarse a la niña le cambiaron el apellido (no así el nombre de pila). Hasta el día de hoy la familia materna insiste con el pedido de devolución de identidad de la pequeña y la restitución a L.E.R. La causa cursa en el Juzgado Nº 7 de Familia de La Plata.
En 2023, L.E.R. tramitó ante la Justicia un pedido de ADN. Pudo acceder a la solicitud y se sometió a los estudios correspondientes. El resultado fue positivo en el 99,9 por ciento, lo que determinó que la nena es su hija. Sin embargo, a pesar de que ya pasaron dos años de los análisis de rigor, la restitución todavía no se concretó y la angustia es cada vez mayor, afirmaron.
"En estos dos años esta persona que la tiene no se presentó nunca al Juzgado, no quiere dar a la nena, no la quiere dar a la familia verdadera", manifestaron.
Además, afirmaron que actualmente la niña "no está con J.L.Ch., sino con la madre de este, una falsa abuela". "A ella la llevan en un carro a pedir a la calle, está en una casa que no tiene piso", lamentaron.
"L.E.R. sigue insistiendo ante el Juzgado que es el padre y pide por la vinculación, que es un proceso lento para que se conozcan y restablezcan el lazo afectivo. Pero le dijeron que no hay turno para el vínculo y que tiene que esperar hasta marzo del año que viene. Esto no es una respuesta humana", enfatizaron.
"Pero J.L.Ch. consiguió todo tan rápido. Y a nosotros no nos dan lugar. ¿Cómo un juez puede firmar una orden así, sin pedir un ADN, sin siquiera saber que Florencia S. no tenía una relación con J.L.Ch.?", protestaron.
Por último, afirmaron: "A la nena le robaron la identidad porque ella ya estaba reconocida por su madre, ella ya tenía su DNI, tenía a su padre, cuyo apellido no recibió en principio porque L.E.R. todavía no tenía su documento y lo tenía que tramitar".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí