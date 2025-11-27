Venezuela revocó las concesiones a seis compañías aéreas internacionales

El Gobierno de Venezuela anunció la revocación de la concesión a seis aerolíneas internacionales que suspendieron unilateralmente sus operaciones tras una advertencia de vuelo emitida por Estados Unidos.

Según un comunicado divulgado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, las aerolíneas cuya concesión fue revocada son: Iberia, la portuguesa TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y GOL.

El INAC señaló de forma explícita que la concesión a dichas aerolíneas fue revocada “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos”.

El organismo venezolano reiteró que dichas empresas suspendieron “unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela”, basadas en una nota de advertencia aérea sin competencia sobre la Zona de Información Aérea (FIR Maiquetía) del país.

El pasado viernes, el Gobierno de Estados Unidos emitió un “alerta de vuelo” relativo a la Zona de Información de Vuelo de Venezuela, advirtiendo sobre “un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes”.

Según Estados Unidos, la advertencia respondía a “el empeoramiento de la situación de seguridad y la aumentada actividad militar”, luego de esto, varias aerolíneas internacionales decidieron suspender sus vuelos.