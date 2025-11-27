Ilusión y goleada: la Reserva de Gimnasia es finalista tras aplastar 4 a 0 a Argentinos Juniors

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
La Reserva de Gimnasia se encuentra en su mejor momento futbolístico. Y lo viene demostrando desde que se puso en marcha el Torneo Proyección 2025.
Durante la fase regular, el equipo que ahora conduce Ricardo Kuzemka finalizó tercero en el Grupo B con 29 puntos, detrás de River (escolta con 30) y del puntero Rosario Central (33).
Esta campaña, que invita a soñar, le permitió llegar a los playoffs donde hoy lo tiene como uno de los firmes aspirantes a quedarse con el título.
En ese sentido, vale recordar que tras finalizar entre los tres primeros puestos de su zona, dejó en el camino a Newell’s, en Octavos y a San Lorenzo en Cuartos (ambos en Abasto), lo que le permitió al Lobo obtener el boleto para meterse dentro de los cuatro mejores del certamen.
Por su parte, el conjunto de La Paternal accedió a los playoffs luego de finalizar octavo en la Zona A con 20 unidades. Esa circunstancia obligó al Bicho a visitar a Rosario Central, que en los papeles aparecía como favorito.
Sin embargo, Argentinos dio el golpe y eliminó al Canalla tras empatar 1-1 en los 90 e imponerse en los penales. Luego, en Cuartos volvió a vencer fuera de casa aunque esta vez a Unión y por 2-0.
De cara al duelo de esta tarde ante el Bicho de La Paternal, que se llevará a cabo en la primavera abastense, Ricardo Kuzemka, el entrenador, convocó a los siguientes jugadores: Julián Kadijevic y Máximo Cabrera; Juan Cruz Cortazzo, Matías Gauto, Federico Pendas, Diego Mastrángelo, Gonzalo González, Benjamín García, Thomas Mielnikzuc y Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Tiago Azamé, Francesco Paradela y Leonel Troncoso; Santiago Villarreal, Ignacio Zappulla, Santino López García, Lautaro Napolitano, Brian Croce, Cayetano Bolzán, Santino Primante y Jorge de Asís.
La misión de impartir justicia correrá por cuenta del juez principal Agustín Panizza, los asistentes serán Jonathan Florentín y Lucas García, y el cuarto árbitro Sebastián Milessi.
Además, la transmisión estará a cargo de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol (lpfplay.com) y de la señal televisiva TNT Sports.
Gimnasia viene de eliminar en Octavos a Newell´s y a San Lorenzo, en cuartos de final
Para Gimnasia, será un partido a todo o nada, sabiendo que se encuentra a solo dos encuentro de poder abrazarse a la gloria.
Si bien Argentinos es un rival de cuidado, que llega a esta instancia con argumentos bien sólidos, los mens sana también tienen lo suyo y la idea es poner dentro de la cancha todo lo bueno que han exhibido hasta el momento en este Torneo Proyección y lo que llevaron a convertirse en uno de los grandes favoritos.
El otro partido de semifinales tendrá frente a frente a Boca y River, reeditando una nueva edición del Superclásico de Reserva.
El partido comenzará a partir de las 20 y se jugará en el Boca Predio, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza.
Foto: Prensa Gimnasia
Foto: Prensa Gimnasia
