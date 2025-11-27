Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Ilusión y goleada: la Reserva de Gimnasia es finalista tras aplastar 4 a 0 a Argentinos Juniors

Ilusión y goleada: la Reserva de Gimnasia es finalista tras aplastar 4 a 0 a Argentinos Juniors

Foto: Prensa Gimnasia

27 de Noviembre de 2025 | 19:10

La Reserva de Gimnasia se encuentra en su mejor momento futbolístico. Y lo viene demostrando desde que se puso en marcha el Torneo Proyección 2025.

Durante la fase regular, el equipo que ahora conduce Ricardo Kuzemka finalizó tercero en el Grupo B con 29 puntos, detrás de River (escolta con 30) y del puntero Rosario Central (33).

Esta campaña, que invita a soñar, le permitió llegar a los playoffs donde hoy lo tiene como uno de los firmes aspirantes a quedarse con el título.

En ese sentido, vale recordar que tras finalizar entre los tres primeros puestos de su zona, dejó en el camino a Newell’s, en Octavos y a San Lorenzo en Cuartos (ambos en Abasto), lo que le permitió al Lobo obtener el boleto para meterse dentro de los cuatro mejores del certamen.

Por su parte, el conjunto de La Paternal accedió a los playoffs luego de finalizar octavo en la Zona A con 20 unidades. Esa circunstancia obligó al Bicho a visitar a Rosario Central, que en los papeles aparecía como favorito.

Sin embargo, Argentinos dio el golpe y eliminó al Canalla tras empatar 1-1 en los 90 e imponerse en los penales. Luego, en Cuartos volvió a vencer fuera de casa aunque esta vez a Unión y por 2-0.

LOS JUGADORES CONVOCADOS

De cara al duelo de esta tarde ante el Bicho de La Paternal, que se llevará a cabo en la primavera abastense, Ricardo Kuzemka, el entrenador, convocó a los siguientes jugadores: Julián Kadijevic y Máximo Cabrera; Juan Cruz Cortazzo, Matías Gauto, Federico Pendas, Diego Mastrángelo, Gonzalo González, Benjamín García, Thomas Mielnikzuc y Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Tiago Azamé, Francesco Paradela y Leonel Troncoso; Santiago Villarreal, Ignacio Zappulla, Santino López García, Lautaro Napolitano, Brian Croce, Cayetano Bolzán, Santino Primante y Jorge de Asís.

La misión de impartir justicia correrá por cuenta del juez principal Agustín Panizza, los asistentes serán Jonathan Florentín y Lucas García, y el cuarto árbitro Sebastián Milessi.

Además, la transmisión estará a cargo de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol (lpfplay.com) y de la señal televisiva TNT Sports.

 

Gimnasia viene de eliminar en Octavos a Newell´s y a San Lorenzo, en cuartos de final

 

Para Gimnasia, será un partido a todo o nada, sabiendo que se encuentra a solo dos encuentro de poder abrazarse a la gloria.

Si bien Argentinos es un rival de cuidado, que llega a esta instancia con argumentos bien sólidos, los mens sana también tienen lo suyo y la idea es poner dentro de la cancha todo lo bueno que han exhibido hasta el momento en este Torneo Proyección y lo que llevaron a convertirse en uno de los grandes favoritos.

BOCA VS. RIVER, LA OTRA SEMIFINAL

El otro partido de semifinales tendrá frente a frente a Boca y River, reeditando una nueva edición del Superclásico de Reserva.

El partido comenzará a partir de las 20 y se jugará en el Boca Predio, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza.

LEA TAMBIÉN

Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Foto: Prensa Gimnasia

Foto: Prensa Gimnasia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata

Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte

Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
+ Leidas

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
Últimas noticias de Deportes

Las Lobas denunciaron una deuda salarial de tres meses y podrían ausentarse en una importante competencia

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos de los futbolistas pegan la vuelta al Lobo?

Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
Policiales
Un micro con pasajeros despistó en la subida a la Autopista La Plata y provocó demoras
Chocaron un auto y una moto en Villa Elvira: hay un motociclista herido
Conmoción tras el hallazgo de un joven sin vida en una vivienda de Ensenada
VIDEO. Un auto ardió en llamas en plena Autopista La Plata
Con una cuchilla y una "yuga": atraparon a una banda juvenil que tenía en vilo a la zona céntrica
Espectáculos
Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre
Embargo millonario a Eduardo Fort a poco de ser padre con Rocío Marengo: ¿qué pasó?
Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
Tras la denuncia de Pilar Smith, Daniel Gómez Rinaldi pidió disculpas y admitió que “estuvo mal”
Tenso cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora: “Sos peroncha y feminista”
Política y Economía
Mar del Plata: actualizan el mapa de arsénico y analizan la situación del agua local
Tandil anuncia cambios en el gabinete
La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte
Gobernadores buscar arman interlobloque junto a ex libertarios
Katopodis: “La Infraestructura del Cuidado construye una Provincia más justa”
La Ciudad
Celebraban su recibida en La Plata y se cruzaron con Axel Kicillof y Julio alak
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
27/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Día de Defensa Civil en Plaza Moreno, festejos escolares y mucha tensión en la AFA
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla